Defansta Ocak sıkıntısı!

Fenerbahçe, ara transfer için gözünü kararttı, 40-45 milyon Euro'luk da bir bütçe hazırladı ancak 'olmazsa olmaz' gördüğü 2 stoper, 1 sol bek için sürekli bir engelle karşılaşıyor… Sarılacivertliler üst düzey isimleri kovalıyor, kulüpleri ara transferde güç kaybı yaşamak istemiyor. Kevin Danso transferinde tok satıcıyı oynayan Lens, oyuncusunun ayrılmasına izin vermedi. Bir diğer stoper Udinese forması giyen Jaka Bijol'dü. Slovenyalı, düzenli olarak forma giyiyor. İtalyan temsilcisi ise ocak ayında futbolcusunu göndermeye sıcak bakmıyor.

BECAO'NUN YERİNİ DOLDURACAK

Yaşanan bu gelişmelerden sonra Fenerbahçe ile anılan yeni isim Torino'dan Saul Coco oldu. Africafoot'a göre; İtalyan ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Ekvator Gineli defans oyuncusu, sezonun geri kalanında sakat olan Rodrigo Becao'nun yokluğunu telafi edecek. Torino futbolcuyu bırakmaya sıcak ama bunun için şartı; 15 milyon Euro'luk bonservis bedelinin peşin olarak ödenmesi. Calciomercato ise 26 yaşındaki Kolombiyalı sol stoper Jhon Lucumi'yi Fenerbahçe'nin Bologna'dan aldığını yazdı. 15 milyon Euro ödenen oyuncunun cuma İstanbul'da olacağı da iddia edildi.



3-4-1-2'YE DEVAM!

F.BAHÇE, bugün Konya deplasmanında 3 puan mücadelesine çıkacak. Amrabat cezalı, İsmail Yüksek sakat. Mourinho, Fred'in yanında hem Mert Hakan hem de Szymanski'yi denedi. 3'lü defansı devam ettirmeyi ve 3-4-1-2 ile maça çıkmayı planlayan Portekizli hocanın sisteminde Mert Hakan öne çıkmış durumda. Yaşadığı sakatlık sonrası Eyüp ve Hatay maçlarını kaçıran Livakovic de formasına kavuşacak.