Değişim için gelmedim!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, müsabakanın ardından açıklamalarda bulunurken "Türk halkının Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" diyerek sözlerine başladı. Tadic'i de 100. maçı için tebrik eden Portekizli hoca, "Harika bir istatistiği var burada. Çok iyi bir dönem geçiriyor" dedi. Türkiye Kupası'nda oynayacakları G.Saray derbisiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Her maç önemli bizim için. Çarşamba günkü maç eleme usulü. Bu tarz müsabakalar her zaman önemlidir."

'PORTEKİZLİ VAR, GARİP PENALTI VERDİ'

"Eğer turu geçersek yarı finale çıkacağız ve final hayali kurabileceğiz. Ligde de şampiyonluk şansımız sürüyor ancak yüzde veremem." G.Saray maçına atanacak hakemle ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Maçı yabancı hakemin yönetmesi konusunda benim fikrimin önemi yok, bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ben Türk değilim, yabancıyım. Buraya çalışmak için geldim. Bir şeyleri değiştirmek için gelmedim. O yüzden yorum yapamıyorum. Bu karşılaşmanın VAR hakemi yabancıydı, üstelik Portekizliydi, garip bir penaltı verdi."



HEPİNİZ GELİN

Jose Mourinho, maç öncesi top toplayıcı çocukların fotoğraf isteğine olumlu yaklaştı. Gençlerin hepsini yanına çağıran Portekizli hoca, objektiflere poz verdi.



AFFEDİLEN MAXİMİN PASLARI BOŞA ATTI

F.BAHÇE'DE Rangers ile oynanan rövanşta kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından hocası Mourinho'ya göndermeli bir paylaşım yapmıştı. Ardından da Portekizli teknik adam, Fransız futbolcunun kilolu olduğunu vurgulayarak ona sert cevap vermişti. Maximin, Rangers ve Samsun müsabakalarının ardından affedildi. Maça kulübede başlarken, 72'de Talisca'nın yerine girdi. 11 kez topla buluşurken 7 pasında sadece 3 isabet sağladı ve %43 oranla sahanın en kötü yüzdeye sahip ismi oldu.