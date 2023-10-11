enerbahçe, bu sezon çıktığı 16 resmi maçı da kazanırken bu performans ona hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da liderliği getirdi. Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde savunma ve hücumda bambaşka bir çehreye büründü. İşte Fenerbahçe'deki değişimin şifreleri:F.Bahçe'de Jesus döneminde de baskılı futbol ve bol gollü bir oyun vardı.Ancak Kanarya kalesinde çok gol görüyor ve takım savunması eleştiriliyordu.Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde ise defansta seviye atladı.Düzenli şans vererekOsayi-Samuel'i kazandı. 16 maçta 46 gol atanFenerbahçe, kalesinde sadece 7 gol gördü.Deneyimli hocanın bir diğer başarısı da orta alanda oyun kurma konusunda oldu.Sarı-lacivertliler, bu bölgede meşin yuvarlağa sahip olduklarında neredeyse hiç geri pas yapmadılar.İleriye; doğrundan, hızlı bir şekilde ayağa paslarla çıkmaya çalışan F.Bahçe, gollerinin birçoğunu böyle buldu.Kartal, Edin Dzeko'dan orta alana ve kanatlara kadar gelip pas bağlantısında istasyon görevi üstlenmesini istedi.Bu stratejiyi çok başarılı bir şekilde uygulayan 37 yaşındaki forvet, attığı gollerin yanı sıra takımın ataklarının olgunlaşmasında önemli paya sahip oldu.Elindeki alternatifli kadrodan azami verimi almasını bilen İsmail Kartal, 16 maçlık seride hiçbir futbolcusunu üzmedi.Oyuna kim girerse girsin morali yüksek bir şekilde mücadele etti. Süper Lig'de az forma şansı verdiği isimleri Konferans Ligi'nde değerlendirdi.Fenerbahçe'nin ön libero transferini gerçekleştirememesi eleştirilere neden olmuştu.