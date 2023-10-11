Deneyimli hoca, defansa seviye atlatırken hızlı hücumun meyvelerini bol gollü galibiyetlerle aldı. 16'da 16 yapan Kanarya; 46 gol kaydedip, meşin yuvarlağı ağlarında sadece 7 kez gördü Elinde çok alternatifli bir kadro bulunan tecrübeli teknik adam, bunu başarılı şekilde kullandı. Forma adaletiyle hem kimseyi küstürmedi hem de yüksek verim elde etti
Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 16 resmi maçı da kazanırken bu performans ona hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da liderliği getirdi. Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde savunma ve hücumda bambaşka bir çehreye büründü. İşte Fenerbahçe'deki değişimin şifreleri:
1- SAVUNMADA B PLANI TUTTU: F.Bahçe'de Jesus döneminde de baskılı futbol ve bol gollü bir oyun vardı.
Ancak Kanarya kalesinde çok gol görüyor ve takım savunması eleştiriliyordu.
Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde ise defansta seviye atladı. Sezon başındaplanlarını Peres-Becao üzerine kuran Kartal; Peres'in sakatlanmasıyla hızla B planına geçerek,Djiku'yu stopere monte etti. Düzenli şans vererekOsayi-Samuel'i kazandı. 16 maçta 46 gol atanFenerbahçe, kalesinde sadece 7 gol gördü.
2- OYALANMA YOK, DİREKT HÜ-CUM VAR: Deneyimli hocanın bir diğer başarısı da orta alanda oyun kurma konusunda oldu. İsmail Yüksek-Fred-Szymanski üçlüsü yüksek temposuyladikkat çekti. Sarı-lacivertliler, bu bölgede meşin yuvarlağa sahip olduklarında neredeyse hiç geri pas yapmadılar.
İleriye; doğrundan, hızlı bir şekilde ayağa paslarla çıkmaya çalışan F.Bahçe, gollerinin birçoğunu böyle buldu.
3- DZEKO PLANI TIKIR TIKIR İŞLEDİ: Kartal, Edin Dzeko'dan orta alana ve kanatlara kadar gelip pas bağlantısında istasyon görevi üstlenmesini istedi.
Bu stratejiyi çok başarılı bir şekilde uygulayan 37 yaşındaki forvet, attığı gollerin yanı sıra takımın ataklarının olgunlaşmasında önemli paya sahip oldu.
4- MUTSUZ OYUNCU YOK: Elindeki alternatifli kadrodan azami verimi almasını bilen İsmail Kartal, 16 maçlık seride hiçbir futbolcusunu üzmedi. Yedek kalecisinin süre almasını bile düşündü.
Oyuna kim girerse girsin morali yüksek bir şekilde mücadele etti. Süper Lig'de az forma şansı verdiği isimleri Konferans Ligi'nde değerlendirdi.
5- ÖN LİBERO TARTIŞMASI SONA ERDİ: Fenerbahçe'nin ön libero transferini gerçekleştirememesi eleştirilere neden olmuştu. Ancak teknik direktörİsmail Kartal, bu sorunu daunutturmasını bildi. Fred'in yanına monteettiği 24 yaşındaki İsmail Yüksek, yüksektempo, pres gibi beklentilerifazlasıyla karşıladı.