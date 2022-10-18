Deplasman kâbusu bitti

Son iki dış saha maçında gol atamayan ve kazanamayan F.Bahçe, kötü gidişatı durdurdu. Kanarya, 25 Aralık’a kadar İstanbul’da oynayacağı takvime girdi
Sarı-lacivertlilerin iki maçlık deplasman hasreti dün sona erdi. Dış sahada bu sezon ilk galibiyetini 6-0'lık Kasımpaşa karşısında alan Kanarya sonrasında Konya deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile eli boş dönerken Beşiktaş derbisinde ise 0-0 ile 1 puana razı gelmişti. Jorge Jesus'un bu iki karşılaşmada da gol yollarında etkili olamaması puan kayıplarının da anahtarıydı. Dün Eryaman Stadı'nda Batshuayi ile erken gol bulan Kanarya, sonrasında da galibiyete uzanan taraf oldu. Fenerbahçe, kasım ayındaki DünyaKupası arası ile birlikte 25 Aralık'akadar da İstanbul dışındaki maçlarınıtamamladı. Sarı-lacivertliler 15. haftadaki Trabzonspor mücadelesine kadar Başakşehir ile Kadıköy'de oynayacak, İstanbulspor'a konuk olacak. Sivasspor ve Giresunspor'u da evinde ağırlayacak.
'KULAKLARIMIKAPATIP İŞİMİYAPIYORUM'
Ankaragücü altyapısında yetişen F.Bahçe kalecisi Altay'a tribünlerdenbüyük destek vardı. Milli eldiven, eleştiriler karşısında ise şu açıklamayıyaptı: "Sabırsızlıktan gelen eleştiriler olacaktır. Çünkü bir beklenti var,bizler profesyoneliz. Bazen en iyi cevap, sessiz kalmaktır. Çok büyükisimler bile hatalar yapabiliyor. Kulaklarımı kapatıp işimi yapıyorum."
ARDA, TEYZESİNE STATTA KAVUŞTU
F.BAHÇE'NIN genç yıldızı Arda Güler, maç öncesinde duygusal dakikalar yaşadı. Polis memuru olan teyzesi Yasemin Ünal, karşılaşmada görevli idi... Genç oyuncunun ısınması sırasında yanına kadar gelen Yasemin Ünal, yeğenine sarılırken Arda da kucaklaşarak teyzesini öptü... Bu sırada ise tribünlerden alkışlar yükseldi.
JOKER LİNCOLN VAZGEÇİLMEZ SZALAİ
JORGE Jesus iki isme çok güveniyor: Szalai-Lincoln. Kendi isteği ile gelen Lincoln'ü jokeri olarak kullanan Portekizli çalıştırıcı, 18. kez forma verdiği oyuncusunu bu kez orta sahanın ortasında oynattı. Lincoln bu sezon ayrıca sol kanat, sol bek, sol kanat bek, sağ kanat ve 10 numara oynadı. Szalai isebu sezon 19.kez sahadaydı..