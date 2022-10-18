Deplasman kâbusu bitti

Sarı-lacivertlilerin iki maçlık deplasman hasreti dün sona erdi. Dış sahada bu sezon ilk galibiyetiniKasımpaşa karşısında alan Kanarya sonrasında Konya deplasmanındanyenilgi ile eli boş dönerken Beşiktaş derbisinde iseile 1 puana razı gelmişti. Jorge Jesus'un bu iki karşılaşmada da gol yollarında etkili olamaması puan kayıplarının da anahtarıydı. Dün Eryaman Stadı'nda Batshuayi ile erken gol bulan Kanarya, sonrasında da galibiyete uzanan taraf oldu.Sarı-lacivertliler 15. haftadaki Trabzonspor mücadelesine kadar Başakşehir ile Kadıköy'de oynayacak, İstanbulspor'a konuk olacak. Sivasspor ve Giresunspor'u da evinde ağırlayacak.Ankaragücü altyapısında yetişenMilli eldiven, eleştiriler karşısında ise şu açıklamayıyaptı: "Sabırsızlıktan gelen eleştiriler olacaktır. Çünkü bir beklenti var,bizler profesyoneliz.Kulaklarımı kapatıp işimi yapıyorum."F.BAHÇE'NIN genç yıldızı Arda Güler, maç öncesinde duygusal dakikalar yaşadı. Polis memuru olan teyzesi Yasemin Ünal, karşılaşmada görevli idi... Genç oyuncunun ısınması sırasında yanına kadar gelen Yasemin Ünal, yeğenine sarılırken Arda da kucaklaşarak teyzesini öptü... Bu sırada ise tribünlerden alkışlar yükseldi.JORGE Jesus iki isme çok güveniyor:. Kendi isteği ile gelen Lincoln'ü jokeri olarak kullanan Portekizli çalıştırıcı, 18. kez forma verdiği oyuncusunu bu kez orta sahanın ortasında oynattı. Lincoln bu sezon ayrıca sol kanat, sol bek, sol kanat bek, sağ kanat ve 10 numara oynadı.