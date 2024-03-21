Deplasman liderleri solladı

Süper Lig'de Trabzonspor'u da mağlup ederek zirve takibini 2 puan geriden sürdüren Fenerbahçe, Avrupa'yı sallıyor... Ligde bu sezonsarı-lacivertliler, büyük bir başarıya imza attı. İsmail Kartal'ın ekibi, bu istatistikleKanarya'yı 2.71 ortalama ile İtalya Serie A lideri İnter takip ediyor. Bundesliga'nın zirvesinde olan Leverkusen ile birlikte Hollanda'da liderlik koltuğunda oturan PSV ise 2.69 ortalamayla 3. sırayı paylaşıyor. Galatasaray da (2.4) dördüncü sırada bulunuyor.