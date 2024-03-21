Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Deplasman liderleri solladı
Giriş Tarihi: 21.3.2024

Deplasman liderleri solladı

Deplasman liderleri solladı
Süper Lig'de Trabzonspor'u da mağlup ederek zirve takibini 2 puan geriden sürdüren Fenerbahçe, Avrupa'yı sallıyor... Ligde bu sezon 15 deplasman maçında 14 galibiyet, 1 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, büyük bir başarıya imza attı. İsmail Kartal'ın ekibi, bu istatistikle Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de deplasmanda 2.86 ile en çok puan ortalamasına sahip takım durumunda. Kanarya'yı 2.71 ortalama ile İtalya Serie A lideri İnter takip ediyor. Bundesliga'nın zirvesinde olan Leverkusen ile birlikte Hollanda'da liderlik koltuğunda oturan PSV ise 2.69 ortalamayla 3. sırayı paylaşıyor. Galatasaray da (2.4) dördüncü sırada bulunuyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Deplasman liderleri solladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA