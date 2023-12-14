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Giriş Tarihi: 14.12.2023

Deplasmana niye gidiyoruz!

Samet YÜKSEL
Deplasmana niye gidiyoruz!

“Biz kendi evimizde oynayacakken şimdi deplasmana gideceğiz. Ancak kararı TFF verdi. Açıklamayı kulübümüz yapacaktır. Avrupa’da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz”

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, seyircileri önünde oynayacakları maçtan üç puan alıp gruptan çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, karşılaşma öncesi İrfan Can Kahveci'yle birlikte düzenlediği basın toplantısında, "Elimiz güçlü, kadromuz bayağı geniş. Son iki lig maçında da Nordsjaelland karşılaşmasındaki ağır skordan sonra iyi toparlandık, iyi reaksiyon verdik. Gruptan lider çıkabilmemiz için averaj konusu önemli. Bunun matematiğini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

KULÜBÜMÜZÜ İLGİLENDİRİYOR
Hedeflerinde herhangi bir değişiklik olmadığını vurgulayan Kartal, "Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. İyi durumdayız, güzel bir oyun ve galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. Tecrübeli hoca, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı ve liglerin ertelenmesiyle ilgili soru üzerine de "Meler ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendi evimizde oynayacakken şimdi deplasmana gideceğiz ancak bu kararı TFF verdi. Kulübümüzü ilgilendiren bir durum, açıklamayı onlar yapacaktır" cevabını verdi.

BECAO, OCAK AYININ ORTASINDA DÖNEBİLİR
İsmail Kartal, sakatlıkları devam eden Serdar Aziz ve Rodrigo Becao'nun durumlarıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Serdar'ın eksiği var. Maç ortamına gelebilmesi için takımın ritmini yakalaması gerekiyor. Becao'nun durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Ocak ortası gibi takım antrenmanlarına başlar diye düşünüyorum. Kesin değil ama benim öngörüm bu yönde."

HOCANIN SİSTEMİ BENİ DAHA SKORER YAPTI
İRFAN Can Kahveci, 6-1'lik Nordsjaelland yenilgi nedeniyle taraftardan özür dilerken takım olarak bu mağlubiyete iyi bir reaksiyon gösterdiklerini dile getirdi. Kariyerinin en skorer dönemini geçirdiğini söyleyen yıldız futbolcu, "Ancak beni en çok iştahlandıran, oyuna verdiğim katkı. Hocamızın sisteminin benim skor yapmamda katkısı büyük. Tabii ki 8 numara oynamaktan büyük keyif alıyorum ama nerede ihtiyaç varsa orada görev yapmaya hazırım" diye konuştu.

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Deplasmana niye gidiyoruz!
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