Deplasmanda 40 dedi

Evinde bu sezon zorlanan Fenerbahçe, dış sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Hatayspor'u rahat geçen sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmandaardından konuk olduğu 8 rakibini de mağlup etti. Bu süreçteF.Bahçe, dış sahada son yenilgisini geçen sezon G.Saray'a (3-0) karşı almıştı. İsmail Kartal'ın tedrisatındaki kulüp, performansıyla maç başına 2.86 puan ortalaması yakaladı. 2022-23'te dışarıda 39 puan toplayan Fenerbahçe, bunu 28 karşılaşmada geride bıraktı.Pendikspor ile 29 Ekim 2023'te oynanan maçta sakatlanan Becao, 4 ay sonra formasına kavuştu. 23 karşılaşma sonra sahaya çıkan 28 yaşındaki stoper, 82. dakikada oyundan alındı. Brezilyalı futbolcu, "Sakatlık değil, yorulduğum için çıkmak istedim. Doktorumuzla yorgun hissettiğimde risk almama yönünde karar kılmıştık" dedi.