Depremzede çocuklar statta baş tacı

Yaşanan deprem felaketinin ardından İstanbul'a gelerek Sancaktepe Mahmut Celalettin Ökten KYK yurdunda konaklayan vatandaşların çocukları seremonide yer aldı. İstanbul EmniyetMüdürlüğü Toplum DestekliPolislik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında seremoniye çıkan çocuklar, sonrasında Batı Tribünü'nde (Fenerium Tribünü) görevliler ile birlikte karşılaşmayı izledi. Karşılaşma öncesi ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, depremzede çocuklarla bir araya geldi.
Siyah tişörtle çıktılar Deprem felaketinin ardından Fenerbahçe ile Konyaspor karşılaşması öncesinde iki takım futbolcuları ile mücadelenin hakemleri, siyah tişörtle ısınmaya çıktı. Tişörtlerin ön kısmında "Geçmiş OlsunTürkiyem" arka kısmında ise "YaralarımızıBirlikte Saracağız" yazısı yer aldı.