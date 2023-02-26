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Giriş Tarihi: 26.2.2023

Depremzede çocuklar statta baş tacı

Emir SOMER Emir SOMER
Depremzede çocuklar statta baş tacı
Yaşanan deprem felaketinin ardından İstanbul'a gelerek Sancaktepe Mahmut Celalettin Ökten KYK yurdunda konaklayan vatandaşların çocukları seremonide yer aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında seremoniye çıkan çocuklar, sonrasında Batı Tribünü'nde (Fenerium Tribünü) görevliler ile birlikte karşılaşmayı izledi. Karşılaşma öncesi ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Siyah tişörtle çıktılar
Deprem felaketinin ardından Fenerbahçe ile Konyaspor karşılaşması öncesinde iki takım futbolcuları ile mücadelenin hakemleri, siyah tişörtle ısınmaya çıktı. Tişörtlerin ön kısmında "Geçmiş Olsun Türkiyem" arka kısmında ise "Yaralarımızı Birlikte Saracağız" yazısı yer aldı.

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Depremzede çocuklar statta baş tacı
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