Derbi alarmı!

Tecrübeli çalıştırıcı, Benfica’da iken Sporting’i 1 kez yenerken, 2 maçı kaybetti. Porto’ya karşı 4 derbiyi de kazanamadı. Sporting macerasında ise Benfica’yı 7 maçta sadece 2 kez devirebildi
Trabzonspor'a karşı isabetli şut bile atamayan Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı da etkisiz bir oyun ortaya koymuştu. 13 gün sonra oynanacak kritik Galatasaray maçı öncesi Jesus'un, geçmiş kariyerindeki derbileri sarı-lacivertli taraftarı endişelendiriyor. Busezon hem ligdehem de Avrupamaçlarındabol gollümaçlara sahne olanJorge Jesus'un takımı,büyük sınavlarıgeçmekte epeyzorlanıyor.
G.SARAY MAÇI KRİTİK
Beşiktaş ve özellikle Trabzonspor maçında 'sezonun en kötü futbolu' yorumları yapılırken tecrübeli teknik adamın geçmiş derbi karnesi de pek iç açıcı değil. Jorge Jesus, son dönemdeBenfica'yı çalıştırırken3 Sporting, 4 Porto derbisineçıktı. Sporting'i 1 kez yendi. 2 maçı kaybetti. Porto'ya karşı 4 derbiyi de kazanamadı. 2015'ten 2018'e kadar devam eden Sportingmacerasındaise Portekizliteknik adam,Benfica'yı 7 maçtasadece 2 kez devirebildi. 2009'dan 2015'e kadar çalıştığı Benfica'da, Porto'ya 20 derbinin sadece 6'sında üstünlük kurabildi.
VALENCİA GÖREVE
Trabzonspor karşısında forma bulan Batshuayi bugün kulübeye dönüyor. Joshua King'in performansındanmemnunolan teknik heyetin,Batshuayi yerine EnnerValencia'yı oynatacağıöğrenildi. Trabzon mücadelesinde kulübede kalan ve 69'da oyuna dahil olan Ekvadorlu oyuncu, King ile birlikte sahada olacak.
ORTA SAHA&NBSP;'YÜKSEK' UÇACAK Kırmızı kart cezalısı Crespo'nun yerine Hataykarşısında İsmail Yüksek bugün sahaya çıkacak SÜPER Lig'de liderlik koltuğunuGalatasaray'a kaptıranFenerbahçe, Trabzonspor mağlubiyetinitelafi etmek için bugünHatayspor karşısına çıkacak.Sarı-lacivertlilerde Trabzonspormücadelesinde çift sarı kartlaoyundan ihraç edilen Crespo'nunyanı sıra sakatlığı bulunan JoaoPedro da Hatayspor maçında yeralmayacak. Sakatlıklarını atlatanancak maç eksikleri bulunanEzgjan Alioski, Nazım Sangare,Luan Peres ve Arda Güler'le ilgilikarar son çalışmada verilecek.Cezalı Miguel Crespo'nun yerineJesus'un, orta alanda İsmailYüksek'i kullanması bekleniyor.