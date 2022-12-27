Derbi alarmı!

Trabzonspor'a karşı isabetli şut bile atamayan Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı da etkisiz bir oyun ortaya koymuştu. 13 gün sonra oynanacak kritik Galatasaray maçı öncesi Jesus'un, geçmiş kariyerindeki derbileri sarı-lacivertli taraftarı endişelendiriyor.Beşiktaş ve özellikle Trabzonspor maçında 'sezonun en kötü futbolu' yorumları yapılırken tecrübeli teknik adamın geçmiş derbi karnesi de pek iç açıcı değil.Sporting'i 1 kez yendi. 2 maçı kaybetti. Porto'ya karşı 4 derbiyi de kazanamadı. 2015'ten 2018'e kadar devam eden2009'dan 2015'e kadar çalıştığı Benfica'da, Porto'ya 20 derbinin sadece 6'sında üstünlük kurabildi.Trabzonspor karşısında forma bulan Batshuayi bugün kulübeye dönüyor.Trabzon mücadelesinde kulübede kalan ve 69'da oyuna dahil olan Ekvadorlu oyuncu, King ile birlikte sahada olacak.16. haftanın hakemle-rini belirledi...17.00A.Gücü-Ümraniye: M.KürşadFiliz, Başakşehir-Antalya: HalilUmut Meler, 20.00 Fenerbahçe-Hatay: Sarper Barış Saka.17.00 Alanya- Kayserispor:T.Kaan Numanoğlu, İstanbul-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa,20.00 Karagümrük-Trabzonspor:Ümit Öztürk.17.00Sivas-G.Saray: Erkan Özdamar,Giresunspor-Gaziantep FK:Zorbay Küçük, 20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Ali Şansalan.