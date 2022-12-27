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Giriş Tarihi: 27.12.2022

Derbi alarmı!

Samet YÜKSEL
Derbi alarmı!

Tecrübeli çalıştırıcı, Benfica’da iken Sporting’i 1 kez yenerken, 2 maçı kaybetti. Porto’ya karşı 4 derbiyi de kazanamadı. Sporting macerasında ise Benfica’yı 7 maçta sadece 2 kez devirebildi

Trabzonspor'a karşı isabetli şut bile atamayan Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı da etkisiz bir oyun ortaya koymuştu. 13 gün sonra oynanacak kritik Galatasaray maçı öncesi Jesus'un, geçmiş kariyerindeki derbileri sarı-lacivertli taraftarı endişelendiriyor. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa maçlarında bol gollü maçlara sahne olan Jorge Jesus'un takımı, büyük sınavları geçmekte epey zorlanıyor.

G.SARAY MAÇI KRİTİK
Beşiktaş ve özellikle Trabzonspor maçında 'sezonun en kötü futbolu' yorumları yapılırken tecrübeli teknik adamın geçmiş derbi karnesi de pek iç açıcı değil. Jorge Jesus, son dönemde Benfica'yı çalıştırırken 3 Sporting, 4 Porto derbisine çıktı. Sporting'i 1 kez yendi. 2 maçı kaybetti. Porto'ya karşı 4 derbiyi de kazanamadı. 2015'ten 2018'e kadar devam eden Sporting macerasında ise Portekizli teknik adam, Benfica'yı 7 maçta sadece 2 kez devirebildi. 2009'dan 2015'e kadar çalıştığı Benfica'da, Porto'ya 20 derbinin sadece 6'sında üstünlük kurabildi.

VALENCİA GÖREVE
Trabzonspor karşısında forma bulan Batshuayi bugün kulübeye dönüyor. Joshua King'in performansından memnun olan teknik heyetin, Batshuayi yerine Enner Valencia'yı oynatacağı öğrenildi. Trabzon mücadelesinde kulübede kalan ve 69'da oyuna dahil olan Ekvadorlu oyuncu, King ile birlikte sahada olacak.

ORTA SAHA&NBSP;'YÜKSEK' UÇACAK
Kırmızı kart cezalısı Crespo'nun yerine Hatay karşısında İsmail Yüksek bugün sahaya çıkacak
SÜPER Lig'de liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Trabzonspor mağlubiyetini telafi etmek için bugün Hatayspor karşısına çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor mücadelesinde çift sarı kartla oyundan ihraç edilen Crespo'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Joao Pedro da Hatayspor maçında yer almayacak. Sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Luan Peres ve Arda Güler'le ilgili karar son çalışmada verilecek. Cezalı Miguel Crespo'nun yerine Jesus'un, orta alanda İsmail Yüksek'i kullanması bekleniyor.

F.BAHÇE'YE SAKA LİDERE ÖZDAMAR
MHK, 16. haftanın hakemle- 'Yüksek' uçacak rini belirledi... BUGÜN: 17.00 A.Gücü-Ümraniye: M.Kürşad Filiz, Başakşehir-Antalya: Halil Umut Meler, 20.00 Fenerbahçe- Hatay: Sarper Barış Saka. YARIN: 17.00 Alanya- Kayserispor: T.Kaan Numanoğlu, İstanbul- Kasımpaşa: Suat Arslanboğa, 20.00 Karagümrük-Trabzonspor: Ümit Öztürk. PERŞEMBE: 17.00 Sivas-G.Saray: Erkan Özdamar, Giresunspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük, 20.00 Beşiktaş- Adana Demirspor: Ali Şansalan.

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