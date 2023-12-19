Derbi öncesi Dzeko şoku!

Kayserispor ile yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dün Edin Dzeko şoku yaşandı.Hemen MR'a gönderilen başarılı futbolcunun sakatlığının ciddi olup olmadığının bugün belirleneceği aktarıldı.Tecrübeli çalıştırıcının, hafta sonu sahasında karşılaşacağı G.Saray maçı öncesi planlarında değişikliğe gidebileceği bildirildi.Pazar günkü derbide galibiyetten başka bir sonuç düşünmeyen Kartal'ın, sonucu iyi çıksa bile Dzeko'yu Kayseri'de riske etmeyebileceği öğrenildi.Yıldız oyuncunun 4 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.Sezon başında İnter'den bedelsiz bir şekilde kadroya katılan Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla 21 maçta 16 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Kanarya'nın en çok gol atan ismi olan 37 yaşındaki oyuncu, İsmail Kartal'ın sisteminde de önemli bir rol oynuyor. Sahada basmadık yer bırakmayan Boşnak yıldız, yaptığı servislerle de Kartal'ın gözdesi durumunda.analiz eden Fenerbahçe teknik heyeti, rakibin geçit vermeyen defans kurgusuna dikkat çekti. Ligin az gol yiyen (14) ekiplerinden biri olan sarı-kırmızılı takımda özellikleçalışma yapıldı. Tadic, Szymanski ve Ferdi'nin bu noktaya dikkati çekildi. Merkezi iyi kapatan Kayserispor'a sol kanattan ataklar geliştirilecek. Son 7 maçında 6 galibiyet alan Kayseri ekibi, 1 de beraberlik elde etti.