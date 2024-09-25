Dersimiz: G.Saray maçının hataları

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray'a 3-1 kaybeden ve ilk yenilgisini alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho,90+8 dakikalık karşılaşmanın her bir anını ele alan Portekizli hoca, yardımcılarıyla birlikte hazırladığı görüntüleri takıma izletti.sonunda sözlerinidiye bitirdi. Bu maçı hep akıllarının bir kenarında tutmalarını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'ne iyi başlangıç için bunun gerekli olduğunu da vurguladı.F.BAHÇE'NİN U.S Gilloise ile oynayacağı maça Fransız Benoit Bastien, Beşiktaş'ın Ajax karşılaşmasına ise İngiliz John Brooks atandı. Bastien, 2021 yılında Helsinki maçında F.Bahçe'nin iki net penaltısını vermemişti. Aynı yıl Beşiktaş'ın Ajax'a deplasmanda 2-0 kaybettiği müsabakada, siyah-beyazlı takımın iki golü VAR incelemesi sonrası iptal edilmiş ayrıca, A Milli Takım'ın 2022'deki Karadağ maçı sırasında, son dakikalarda Karadağ lehine verilen faul tartışılmıştı. Bastien ise C.Palace-Brighton maçında VAR hakemiyken Brighton'un golünde ofsayt çizgisini yanlış yere çizmiş ve geçici uzaklaştırma almıştı.