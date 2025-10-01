Devam edelim!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, göreve gelir gelmez soluğu Samandıra'da almış, teknik heyet, futbolcular ve yönetici arkadaşlarıyla bir dizi toplantılar gerçekleştirmişti. Saran, kurmaylarıyla yaptığı görüşmelerde Fenerbahçe'nin kötü gidişatını masaya yatırırken, teknik heyetteki değişim için fikir alışverişinde bulunmuştu. Kulüpte ayrılık rüzgârları esmesine rağmen 2-0'lık Antalyaspor galibiyetinde futbolcuların istek ve coşkusu teknik direktör Tedesco'nun kredisini artırdı. Hem Devin Özek'in hem de İtalyan çalıştırıcının raporlarını inceleyen sarı-lacivertli yönetim, an itibarıyla mevcut futbol yapılanmasıyla 'yola devam' etme kararı aldı.

KALACAKSA İKİSİ BERABER KALMALI

Başkan Sadettin Saran'ın görüşmelerden sonra yönetimindeki arkadaşlarına "Hocamıza ve Devin Özek'e süre vermek istiyorum. Burada da sizlerin desteğini bekliyorum. Biz burada Devin Özek'i gönderirsek Tedesco'yu tutamayız, tam tersini de yapamayız. Ekibi beraber kurdular. Eğer bir ayrılık olacaksa ikisinin birden ayrılması, kalacaklarsa da ikisinin beraber kalması lazım" dediği öğrenildi. Saran'ın hem teknik ekip hem de futbolculara istikrar mesajı verdiği bildirildi. Samandıra'da günlerini analizle, gecelerini taktik toplantılarıyla geçiren 40 yaşındaki teknik adam gözünü yarın oynanacak Nice karşılaşmasına çevirdi. Kanarya, Kupa 2'deki ilk sınavında Hırvatistan'da Dinamo Zagreb'e 3-1 boyun eğmiş, turnuvaya çok kötü bir başlangıç yapmıştı.