Devler ligi elden kaçtı

: "Bunun neden penaltı olduğunu sadece sahadaki hakem ve VAR'daki biliyor."ose Mourinho penaltı kararına isyan etti.diyen Portekizli şöyle devam etti: "Hakemin oyuna saygı göstermesi gerekir. Oynadığımız lig maçında da böyle oldu.Takım her şeyi denedi, biz de denedik. Sistemi, oyuncuları değiştirdik. Kısa oyundan uzun oyuna döndük.Taraftarımız, takımımızın ruhuna katkı sağladı. Ben takımımla gurur duyuyorum."Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi hasreti bu sezon da devam etti. Lille yenilgisi ile umutlar başka sezona kalırken, F.Bahçe en son 2008- 09'da Devler Ligi gruplarında mücadele etmişti.Sarı-lacivertliler, Avrupa'da bir kez daha ilk maçı kaybettiği turu geçemedi. Kanarya, ilk müsabakada mağlup olduğu 34 çift ayaklı eleme turunda sadece 1 kez (1998-99-Göteborg) tur atlayabildi.Şampiyonlar Ligi biletini kaçıran sarı-lacivertliler, dev bir gelirden de oldu. Bu sezon yeni format ile birlikte katılım ücretinin de artırıldığı Devler Ligi'nde Kanarya, 17.8 milyon Euro'luk (656 milyon TL) katılım bedelini alamadı.Avrupa Ligi'nde kura çekimi 30 Ağustos'ta yapılacak. Kura sonrası Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki ilk karşılamasını 25 veya 26 Eylül'de oynayacak.