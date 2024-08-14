Devler ligi elden kaçtı

PENALTIYI SADECE HAKEM BİLİYOR
Mourinho
: "Bunun neden penaltı olduğunu sadece sahadaki hakem ve VAR'daki biliyor."
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ose Mourinho penaltı kararına isyan etti. "Penaltı hakkında konuşmasam daha iyi. Çünkü son zamanlarda benim başıma gelen diğer olaylara bakınca; bunun neden penaltı olduğunu sadece hakem biliyor, VAR'daki biliyor"
diyen Portekizli şöyle devam etti: "Hakemin oyuna saygı göstermesi gerekir. Oynadığımız lig maçında da böyle oldu. Rakipleri eleştiremem. İlk 20 dakikada oyunu yavaşlatmak adına bir sarı kart verse her şey farklı olurdu.
Takım her şeyi denedi, biz de denedik. Sistemi, oyuncuları değiştirdik. Kısa oyundan uzun oyuna döndük. Taraftarlarımız, takımımızın ruhunu gördü.
Taraftarımız, takımımızın ruhuna katkı sağladı. Ben takımımla gurur duyuyorum."
HASRET 16 YILA ÇIKTI
Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi hasreti bu sezon da devam etti. Lille yenilgisi ile umutlar başka sezona kalırken, F.Bahçe en son 2008- 09'da Devler Ligi gruplarında mücadele etmişti.
İLK MAÇ KAYIPSA TUR GELMİYOR
Sarı-lacivertliler, Avrupa'da bir kez daha ilk maçı kaybettiği turu geçemedi. Kanarya, ilk müsabakada mağlup olduğu 34 çift ayaklı eleme turunda sadece 1 kez (1998-99-Göteborg) tur atlayabildi.
656 MİLYON TL KASAYA GİREMEDİ
Şampiyonlar Ligi biletini kaçıran sarı-lacivertliler, dev bir gelirden de oldu. Bu sezon yeni format ile birlikte katılım ücretinin de artırıldığı Devler Ligi'nde Kanarya, 17.8 milyon Euro'luk (656 milyon TL) katılım bedelini alamadı.
KURA ÇEKİMİ 30 AĞUSTOS'TA
Avrupa Ligi'nde kura çekimi 30 Ağustos'ta yapılacak. Kura sonrası Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki ilk karşılamasını 25 veya 26 Eylül'de oynayacak.