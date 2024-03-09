Devler ligi müjdesi

Bu sezon Avrupa'da kalan tek temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise'yı yenerek ülke katsayısına 500 puan daha getirdi. Sıralamada uzun süredir 9. basamakta yerini koruyan Türkiye, puanını 38.100'e çıkarırken rakip ülkelerin takımlarının kötü sonuçları da bize avantaj oluşturdu.Sparta Prag Liverpool'a, Slavia Prag da Milan'a kaybederken Plzen'in Servette karşısından beraberlikle ayrılması,Gelecek hafta oynanacak rövanş maçlarına göreSezonu ilk 10'da bitirirsek 2024/25 lig şampiyonu, gelecek yıl Devler arenası gruplarına direkt katılacak.FENERBAHÇEbu sezon kazandırdığı puanlar sayesinde Türkiye'yi temsil eden takımlar arasında ilk sırada yer aldı. Ülke katsayısına 4.500 puan getiren sarı-lacivertlileri; Galatasaray (3.875) ve Beşiktaş (3.750) takip etti. Kanarya, topladığı puanlarla geçen sezonunu da (4.200) geride bıraktı.Murat ÖZBOSTANtek temsilcimiz Fenerbahçe kaldı… Önceki gece aldığı tarihi galibiyet ile de çeyrek finalin kapısını ardına kadar açtı. Bu maça kadar olan süreçteşeklinde bir sürü anket yapıldı. Eğer oy verseydim tartışmasızEn son 24 sene önce Galatasaray, Avrupa'da bir kupa kaldırdı.Yurt dışında elde edilecek sonuçlar ve ardından gelecek kupa, yüzde yüz ligden değerli ve itibarlıdır.Bu sezon bu şansı Fenerbahçe yakaladı. Final yolu çok kısa artık… Bu kaliteli kadrosu ile Türkiye adına önemli bir misyonu üstlenip mutlaka da başarmalıdır. Ankete dönersek bir şık daha koyup "İkisini de isteriz" denmeliydi... Tıpkı İsmail Kartal'ın dediği gibi… Türk futbolunun bugünlerde bir devrime imza atması gerekiyorsa,