Devler ligi müjdesi

Bu sezon Avrupa'da kalan tek temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise'yı yenerek ülke katsayısına 500 puan daha getirdi. Sıralamada uzun süredir 9. basamakta yerini koruyan Türkiye, puanını 38.100'e çıkarırken rakip ülkelerin takımlarının kötü sonuçları da bize avantaj oluşturdu. Rangers'ın Benfica ile berabere kalması arkamızdaki İskoçya'nın (36.050) farkı kapatmasına yetmedi.
Sparta Prag Liverpool'a, Slavia Prag da Milan'a kaybederken Plzen'in Servette karşısından beraberlikle ayrılması, Çekya'nın (35.550) ülke puanında tesellisi oldu.
Gelecek hafta oynanacak rövanş maçlarına göre Türkiye, sezonu 9. sırada tamamlamayı garantileyebilir.
Sezonu ilk 10'da bitirirsek 2024/25 lig şampiyonu, gelecek yıl Devler arenası gruplarına direkt katılacak.
F.BAHÇE, AVRUPA'NIN 5 NUMARASI
FENERBAHÇE,
bu sezon kazandırdığı puanlar sayesinde Türkiye'yi temsil eden takımlar arasında ilk sırada yer aldı. Ülke katsayısına 4.500 puan getiren sarı-lacivertlileri; Galatasaray (3.875) ve Beşiktaş (3.750) takip etti. Kanarya, topladığı puanlarla geçen sezonunu da (4.200) geride bıraktı. 2023-24 boyunca elde ettiği puanlar çerçevesinde Avrupa'da en çok puan kazanan 5. takım olan Fenerbahçe, kasasına toplamda 9 milyon Euro koydu.
BİR GÖRÜŞ
Murat ÖZBOSTAN
Tartışmasız 'Avrupa' derim
Avrupa'da
tek temsilcimiz Fenerbahçe kaldı… Önceki gece aldığı tarihi galibiyet ile de çeyrek finalin kapısını ardına kadar açtı. Bu maça kadar olan süreçte "Lig mi? Avrupa şampiyonluğu mu"
şeklinde bir sürü anket yapıldı. Eğer oy verseydim tartışmasız 'Avrupa' derdim…
En son 24 sene önce Galatasaray, Avrupa'da bir kupa kaldırdı. Büyük destansı başarının ardından yıllardır gelen bir kupa yok.
Yurt dışında elde edilecek sonuçlar ve ardından gelecek kupa, yüzde yüz ligden değerli ve itibarlıdır. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray her zaman ezeli bir lig yarışında olur ama Avrupa'da her zaman fırsat gelmez.
Bu sezon bu şansı Fenerbahçe yakaladı. Final yolu çok kısa artık… Bu kaliteli kadrosu ile Türkiye adına önemli bir misyonu üstlenip mutlaka da başarmalıdır. Ankete dönersek bir şık daha koyup "İkisini de isteriz" denmeliydi... Tıpkı İsmail Kartal'ın dediği gibi… Türk futbolunun bugünlerde bir devrime imza atması gerekiyorsa, EURO 2024'ten önce bunu Fenerbahçe başarmalıdır..