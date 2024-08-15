Devler ligi yoksa Ferdi de yok

Başkan Ali Koç'un geçen sezonun ortasındadediği Ferdi Kadıoğlu için ayrılık çanları çalıyor… Lille maçı öncesi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılması akıllara ilk olaraksenaryosunu getirdi. Arda Güler'in Real Madrid'in yolunu tuttuğu sezon yönetimejestini yapan milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi hedeflerinin bitmesi nedeniyle de ayrılığa sıcak. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuyu bırakmak istemiyor ancak büyük hedefe veda edildiği için de 24 yaşındaki yıldıza 'kal' diyecek en büyük gücünü kaybetti. Henüz orta saha transferini yapamayan Fenerbahçe,