Devler takipte!

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Giriş Tarihi: 3.10.2022

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İspanya, İngiltere ve İtalya liglerinin önemli takımları, Fenerbahçe’de sezona iyi başlayan Ferdi, Szalai ve Crespo’yu derbide mercek altına aldı. 6 ülkenin medya mensupları da maça akredite oldu

Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisine Avrupa'dan büyük ilgi vardı. Fenerbahçe'de sezona çok iyi giriş yapan oyunculardan Ferdi Kadoğlu, Attila Szalai ve Miguel Crespo; Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından mercek altına alındı. İspanyol, İngiliz ve İtalyan takımlarının scoutları, üç yıldızı tribünden takip etti… Karşılaşmaya Avrupa ve Asya ülkelerinin medyaları da ilgi gösterdi. Derbi için İsveç, Romanya, Fransa, İngiltere, Kazakistan ve Azerbaycan'dan basın mensupları akredite oldu.

BAKAN NUREDDİN NEBATI BAŞKANLARLA İZLEDİ
HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de dün akşam Vodafone Park'taydı. Nebati, protokol tribününde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte mücadeleyi izledi. Beşiktaşlılığı ile bilinen Ali Koç'un babası Rahmi Koç da locasındaydı.




SERDAR'IN HASRETİ BİTTİ
20 Temmuz'daki Dinamo Kiev maçında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez oynayan F.Bahçe'nin tecrübeli stoperi, 75 gün sonra formasına kavuştu
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Serdar Aziz, sahalara döndü. Sarılacivertlilerin bu sezon oynadığı ilk resmi maçta Dinamo Kiev deplasmanında forma giyen Aziz, söz konusu karşılaşmada sakatlanarak formasından uzak kalmıştı. Sakatlığının ardından kadroya dönen ancak hiç süre almayan 31 yaşındaki oyuncu, son olarak Rennes maçında yedek soyunmuştu. Serdar, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da oynanan karşılaşmadan 75 gün sonra Beşiktaş derbisinde formasına kavuştu.

ZAJC KADRODA YOK
Sarı-lacivertli takımda geçen sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan Miha Zajc, derbi maçının kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Jorge Jesus'un milli takımdan geç dönen Sloven orta sahayı takımla sadece iki idmana çıkabildiği için 21 dışında bıraktığı öğrenildi. Bu arada Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luan Peres ve Joshua King, Beşiktaş karşısında forma giyemedi.

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