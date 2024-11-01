Dikkat otobüs var!

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nunanlayışı meyvesini verdi.Portekizli hoca, oyun sisteminden taviz vermedi.61 yaşındaki teknik adam,terimini öğrencilerine benimsetti.Mourinho'nun takımı,20 gol atanKanarya kalesinde sadece 7 golgörürkenGeçen sezon aynı hafta itibariylesarı-lacivertliler kalesinde 66şut görmüş yüzde 7.3'lük ortalamayakalamıştı. Ancak bunarağmen kalesinde gördüğü golsayısı 5 olmuştu.F.BAHÇE Asbaşkanı Acun Ilıcalı, G.Saray- Beşiktaş maçındaki hakem hatalarına değindi. Ilıcalı,Göztepe'nin başına gelir" dedi. Acun Ilıcalı, pazar günkü karşılaşmayı da "Futbolda gerilim olabilir. Herkes için kötü bir gündü. İnşallah böyle şeyler tekrarlanmaz" şeklinde yorumladı.