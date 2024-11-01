Dikkat otobüs var!

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun 'defansif hoca'
anlayışı meyvesini verdi. Oynattığı savunma futbolu nedeniyle sık sık eleştirilmesine ve geride kalan haftalarda defans hattında istikrar sağlayamamasına rağmen
Portekizli hoca, oyun sisteminden taviz vermedi. Bugüne kadar 6 farklı dörtlü ile sahada mücadele eden
61 yaşındaki teknik adam, 'Otobüsü kaleye çekme'
terimini öğrencilerine benimsetti.
SÜPER LİG'IN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Mourinho'nun takımı, ligde 9 karşılaşmada rakiplerine 23 kez şut şansı tanıdı ve 2.6 ortalamayla son 10 sezondaki en iyi karnesine imza attı.
20 gol atan
Kanarya kalesinde sadece 7 gol
görürken Beşiktaş'la birlikte ligin en az gol yiyen takımı oldu.
Geçen sezon aynı hafta itibariyle
sarı-lacivertliler kalesinde 66
şut görmüş yüzde 7.3'lük ortalama
yakalamıştı. Ancak buna
rağmen kalesinde gördüğü gol
sayısı 5 olmuştu.
ILICALI'DAN BEŞİKTAŞ YORUMU!
F.BAHÇE Asbaşkanı Acun Ilıcalı, G.Saray- Beşiktaş maçındaki hakem hatalarına değindi. Ilıcalı, "Derbide herkes tabloyu gördü. Bugün Beşiktaş'a olan yarın başka takıma olur müdahale edilmezse. Trabzonspor'un başına aynı şey gelir,
Göztepe'nin başına gelir" dedi. Acun Ilıcalı, pazar günkü karşılaşmayı da "Trabzon'da yaşananlar geçen senede kaldı.
Futbolda gerilim olabilir. Herkes için kötü bir gündü. İnşallah böyle şeyler tekrarlanmaz" şeklinde yorumladı.