Dimitris Pelkas’tan Fenerbahçe’ye dev kar!

Fenerbahçe, 2020'de 2,2 milyon avroya PAOK'tan transfer ettiği Dimitrios Pelkas'ı 3,5 milyon avroya Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e gönderdi.
Transferle ilgili itiraf Hull City'nin hocası Shota Arveladze'den geldi. Yabancı sayısı 18'e düşen sarı lacivertlilerde, sıradaki isimler Berisha ve Novak. Çok sayıda talibi olan Szalai de takımdan ayrılabilir.
F.BAHÇE'DEN HULL CITY'E 3 OYUNCU
Dimitrios Pelkas, bu yaz Fenerbahçe'den Hull City'ye imza atan 3. isim olacak. İngiliz ekibi, daha önce sarı-lacivertlilerden Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmıştı. (Türkiye)