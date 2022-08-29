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Giriş Tarihi: 29.8.2022 12:29 Son Güncelleme: 29.8.2022 12:40

Dimitris Pelkas'tan Fenerbahçe'ye dev kar!

Dimitris Pelkas’tan Fenerbahçe’ye dev kar!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Yunan yıldız Dimitris Pelkas, sarı lacivertli takıma 3.5 milyon Euro kazandırarak Hull City'y transfer oldu. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe, 2020'de 2,2 milyon avroya PAOK'tan transfer ettiği Dimitrios Pelkas'ı 3,5 milyon avroya Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e gönderdi.

Transferle ilgili itiraf Hull City'nin hocası Shota Arveladze'den geldi. Yabancı sayısı 18'e düşen sarı lacivertlilerde, sıradaki isimler Berisha ve Novak. Çok sayıda talibi olan Szalai de takımdan ayrılabilir.

SHOTA'NIN SÖZLERİ

Shota açıklamasında, "Evet, Pelkas'ı bekliyorum ama diğer transfer için bir şey söyleyemem. Ancak kanatlarda ve forvette forma giyebilecek biri olacak" ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE'DEN HULL CITY'E 3 OYUNCU

Dimitrios Pelkas, bu yaz Fenerbahçe'den Hull City'ye imza atan 3. isim olacak. İngiliz ekibi, daha önce sarı-lacivertlilerden Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katmıştı. (Türkiye)

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Dimitris Pelkas'tan Fenerbahçe'ye dev kar!
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