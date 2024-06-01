Diplomalı efsane

bir futbolcuolan FelixMourinho'nunoğlu olan JoseMourinho, babasıgibi olmayıhayal etti ancak Comercioe Industria takımında futbolkariyerine son verdi veantrenörlüğe yöneldi.karşı çıkmasınarağmen Lizbon TeknikÜniversitesi Spor BilimleriAkademisi'ne girdi ve 5yılda dereceyle bitirdi.Ardından Setubal'de yardımcıantrenörlüğe başladı.Ovarense'descoutluk yapan Portekizlifutbol adamı,sonra Porto'ya yardımcıantrenör olarak katıldı.İlk teknik direktörlük adımınıattığı Barça'dan Benficave Leiria'ya gitti.efsanesiolacağıPorto'nunbaşına geçerkenardındanChelsea, İnterve Real Madrid,Manchester United,Tottenham ve Roma'dagörev yaptı.akıcı olarakPortekizce, İngilizce veİspanyolca dillerini biliyor.(Özelbiri) lakabıyla tanınanMourinho 24 yıllık kariyerinde10 kulüpte 26 şampiyonlukkazandı.1132 karşılaşmadakulübede oturanefsane çalıştırıcı, 701 galibiyet-227 beraberlik ve 204mağlubiyet aldı.Ligi,Konferans Ligi, AvrupaLigi ve UEFA Kupası olanMourinho,çalıştırıcı,2003, 2004, 2009 ve 2011yıllarında da Yılın TeknikDirektörü ödülünü aldı.Mourinho ile F.Bahçe arasındaki anlaşmanın ardından sosyal medya çalkalandı. Haberin İtalyan ve İspanyol basınında çıkmasından sonra tüm haber platformları Portekizli çalıştırıcının Türkiye yolculuğuna çıkışını manşetlerine taşırken, Brezilya ve Arjantin'de de yankı uyandırdı.