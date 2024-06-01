Diplomalı efsane

PROFESYONEL
bir futbolcu
olan Felix
Mourinho'nun
oğlu olan Jose
Mourinho, babası
gibi olmayı
hayal etti ancak Comercio
e Industria takımında futbol
kariyerine son verdi ve
antrenörlüğe yöneldi.
ANNESİ
karşı çıkmasına
rağmen Lizbon Teknik
Üniversitesi Spor Bilimleri
Akademisi'ne girdi ve 5
yılda dereceyle bitirdi.
Ardından Setubal'de yardımcı
antrenörlüğe başladı.
1991'DE
Ovarense'de
scoutluk yapan Portekizli
futbol adamı, 2 sene sonra kariyerinde kırılma noktalarından biri olan Sporting'de Sir Bobby Robson'ın hem tercümanı hem de yardımcısı oldu.
1 YIL
sonra Porto'ya yardımcı
antrenör olarak katıldı. 2 senelik maceradan sonra Barcelona'nın başına geçen Bobby Robson'ın isteği ile tercümanlık ve yardımcı antrenörlük yaptı.
İlk teknik direktörlük adımını
attığı Barça'dan Benfica
ve Leiria'ya gitti.
2002'DE
efsanesi
olacağı
Porto'nun
başına geçerken
ardından
Chelsea, İnter
ve Real Madrid,
Manchester United,
Tottenham ve Roma'da
görev yaptı.
MOURINHO;
akıcı olarak
Portekizce, İngilizce ve
İspanyolca dillerini biliyor.
'SPECIAL ONE'
(Özel
biri) lakabıyla tanınan
Mourinho 24 yıllık kariyerinde
10 kulüpte 26 şampiyonluk
kazandı. Avrupa'nın en çok kupa kaldıran 7. teknik adamı olarak dikkat çekiyor.
KARİYERİNDE
1132 karşılaşmada
kulübede oturan
efsane çalıştırıcı, 701 galibiyet-
227 beraberlik ve 204
mağlubiyet aldı.
ŞAMPİYONLAR
Ligi,
Konferans Ligi, Avrupa
Ligi ve UEFA Kupası olan
Mourinho, Avrupa'da uluslararası turnuvaların hepsine sahip ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.
PORTEKİZLİ
çalıştırıcı,
2003, 2004, 2009 ve 2011
yıllarında da Yılın Teknik
Direktörü ödülünü aldı.
TÜM DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE
Mourinho ile F.Bahçe arasındaki anlaşmanın ardından sosyal medya çalkalandı. Haberin İtalyan ve İspanyol basınında çıkmasından sonra tüm haber platformları Portekizli çalıştırıcının Türkiye yolculuğuna çıkışını manşetlerine taşırken, Brezilya ve Arjantin'de de yankı uyandırdı.