Diriliş Cengiz

30 metreden kaleciyi avlayıp 6. dakikada gol perdesini açan Cengiz’in hatasında Muammer skora denge getirdi. Milli futbolcu, 32’de yaptığı hatayı 34’te telafi ederken, 44’te kariyerinin ilk hat-trick’ine imza attı. İlk yarı skorunu 45+1’de Dzeko ilan etti. Maçın adamı, soyunma odasından da golle dönüp skoru belirledi
Tadic'in penaltı kaçırdığı mücadelede, Batshuayi'nin vuruşu da direkten döndü
İCARDİ'Yİ 1 GOLLE GEÇTİ
Süper Lig gol krallığında Galatasaraylı İcardi ile yarışan Fenerbahçeli Dzeko dün ağları bulup, 13 gole ulaştı. Rakibinin sakatlığı nedeniyle oynamadığı haftayı iyi değerlendiren ve bir gol önüne geçen Boşnak kaptan, sarı-lacivertli formayla resmi maçlarda ise 17'yi buldu.
4. KEZ KAÇIRDI
Szymanski'nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Tadic, kaleci Alp'e takıldı. Bu sezon 11 kez beyaz noktaya gelen Sırp yıldız, 4'ünü değerlendiremedi. Süper Lig'de 8 atıştan 3'ünü kaçırırken, Konferans Ligi'nde 3 vuruştan biri boşa gitti.
'HASTAYI YATAKTAN KALDIRDI''
Cengiz Ünder sahada, taraftar da sosyal medyada coştu… 15 milyon Euro'luk bonservisiyletakımın en pahalı ismi olan ancak yaşadığı uzun sakatlık nedeniyle düne kadar 14 resmi maçta 385 dakika süre alıp 1 gol-2 asistle oynadığı için eleştirilen futbolcuya hakkı teslim edildi. İşte o yorumlardan bazıları: "45 dakikadahat-trick. 15 milyon Euro'luk kazık diyenlereen güzel cevap.", "Yatak döşek hasta yatıyorum,ayağa kalkacak halim yok. Cengiz Ünderattıkça yataktan fırlıyorum.", "Seni bugüne kadar çok eleştirdim ama hakkını helal et."
KARİYERİNİN ZİRVESİNE ÇIKTI İstanbulspor deplasmanında Cengiz Ünder fırtınası koptu. Ceza sahası dışından önünde bulduğu yerden şutunu atan ve 44 dakikaya 3 gol sığdırıp kariyerinin ilk hattrick'ini yapan milli futbolcu, ikinci yarıda da ava devam etti. Kasım 2016'da Ç.Rize ağlarına3 gol birden gönderen Moussa Sow'danbu yana Fenerbahçe formasıyla bir lig maçınınilk yarısında 3 gol atan ilk oyuncu olurken,karşılaşmayı 4 golle tamamladı.