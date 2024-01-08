Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Diriliş Cengiz
Giriş Tarihi: 8.1.2024

Diriliş Cengiz

Diriliş Cengiz

30 metreden kaleciyi avlayıp 6. dakikada gol perdesini açan Cengiz’in hatasında Muammer skora denge getirdi. Milli futbolcu, 32’de yaptığı hatayı 34’te telafi ederken, 44’te kariyerinin ilk hat-trick’ine imza attı. İlk yarı skorunu 45+1’de Dzeko ilan etti. Maçın adamı, soyunma odasından da golle dönüp skoru belirledi

Tadic'in penaltı kaçırdığı mücadelede, Batshuayi'nin vuruşu da direkten döndü

İCARDİ'Yİ 1 GOLLE GEÇTİ
Süper Lig gol krallığında Galatasaraylı İcardi ile yarışan Fenerbahçeli Dzeko dün ağları bulup, 13 gole ulaştı. Rakibinin sakatlığı nedeniyle oynamadığı haftayı iyi değerlendiren ve bir gol önüne geçen Boşnak kaptan, sarı-lacivertli formayla resmi maçlarda ise 17'yi buldu.

4. KEZ KAÇIRDI
Szymanski'nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Tadic, kaleci Alp'e takıldı. Bu sezon 11 kez beyaz noktaya gelen Sırp yıldız, 4'ünü değerlendiremedi. Süper Lig'de 8 atıştan 3'ünü kaçırırken, Konferans Ligi'nde 3 vuruştan biri boşa gitti.



'HASTAYI YATAKTAN KALDIRDI''
Cengiz Ünder sahada, taraftar da sosyal medyada coştu… 15 milyon Euro'luk bonservisiyle takımın en pahalı ismi olan ancak yaşadığı uzun sakatlık nedeniyle düne kadar 14 resmi maçta 385 dakika süre alıp 1 gol-2 asistle oynadığı için eleştirilen futbolcuya hakkı teslim edildi. İşte o yorumlardan bazıları: "45 dakikada hat-trick. 15 milyon Euro'luk kazık diyenlere en güzel cevap.", "Yatak döşek hasta yatıyorum, ayağa kalkacak halim yok. Cengiz Ünder attıkça yataktan fırlıyorum.", "Seni bugüne kadar çok eleştirdim ama hakkını helal et."

KARİYERİNİN ZİRVESİNE ÇIKTI
İstanbulspor deplasmanında Cengiz Ünder fırtınası koptu. Ceza sahası dışından önünde bulduğu yerden şutunu atan ve 44 dakikaya 3 gol sığdırıp kariyerinin ilk hattrick'ini yapan milli futbolcu, ikinci yarıda da ava devam etti. Kasım 2016'da Ç.Rize ağlarına 3 gol birden gönderen Moussa Sow'dan bu yana Fenerbahçe formasıyla bir lig maçının ilk yarısında 3 gol atan ilk oyuncu olurken, karşılaşmayı 4 golle tamamladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk açıklama: Kutlu yolculuğun adımını attık
İstanbul’a ana muhalefet lideri değil belediye başkanı seçeceğiz
HDP/DEM'den CHP'ye gözdağı: Oyumuzu vermeyiz
Murat Kurum "İlk günden işe koyulduk" diyerek paylaştı: 'İstanbul'un ulaşım çilesini bitireceğiz' mesajı
Aleyna’nın eskisi Demet’in yenisi oldu
SABAH’ın haberi ihbar kabul edildi... Buca’daki doğa katliamına Çevre Şehircilik el koydu
Konyaspor'un genç kalecisi Deniz Ertaş, Galatasaray maçına damga vurdu! Taraftarları mest etti...
Tiyatro teklifi aldı
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'da fetret devrini bitireceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Diriliş Cengiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA