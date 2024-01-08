Diriliş Cengiz

Tadic'in penaltı kaçırdığı mücadelede, Batshuayi'nin vuruşu da direkten döndüSüper Lig gol krallığında Galatasaraylı İcardi ile yarışan Fenerbahçeli Dzeko dün ağları bulup, 13 gole ulaştı. Rakibinin sakatlığı nedeniyle oynamadığı haftayı iyi değerlendiren ve bir gol önüne geçen Boşnak kaptan, sarı-lacivertli formayla resmi maçlarda ise 17'yi buldu.Szymanski'nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Tadic, kaleci Alp'e takıldı. Bu sezon 11 kez beyaz noktaya gelen Sırp yıldız, 4'ünü değerlendiremedi. Süper Lig'de 8 atıştan 3'ünü kaçırırken, Konferans Ligi'nde 3 vuruştan biri boşa gitti.Cengiz Ünder sahada, taraftar da sosyal medyada coştu…ancak yaşadığı uzun sakatlık nedeniyle düne kadar 14 resmi maçta 385 dakika süre alıp 1 gol-2 asistle oynadığı için eleştirilen futbolcuya hakkı teslim edildi. İşte o yorumlardan bazıları:"Seni bugüne kadar çok eleştirdim ama hakkını helal et."stanbulspor deplasmanında Cengiz Ünder fırtınası koptu. Ceza sahası dışından önünde bulduğu yerden şutunu atan ve 44 dakikaya 3 gol sığdırıp kariyerinin ilk hattrick'ini yapan milli futbolcu, ikinci yarıda da ava devam etti.