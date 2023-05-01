Dışarıda hayat var

Son dönemde 90+'larda kazanmayı alışkanlık haline getiren Fenerbahçe,Sahadan 3-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin birbirleriyle oynadığı haftada işi şansa bırakmadı.2023 yılı içerisinde başarılı deplasman performansıyla dikkat çekiyor.elde eden Fenerbahçe, Avrupa'daki rakipleriarasında da zirveyi gördü.sarılacivertlitakım, 2.77 puan ortalamasıyla(2.77) ile zirveyi paylaştı. Kanarya'nın en yakıntakipçisi İtalyan ekibi Napoli (2.66) olurken,Manchester City (2.11) onları izledi.Jorge Jesus'un jokeri Ferdi Kadıoğlu, hocası nerede görev verirse en iyisini yapmak için çalışıyor. Ancak milli futbolcu sağda oynadığı zaman, asist ve gol üretme şansı da artıyor. Sezon boyunca bir sol kanatta bir sağ kanatta görev alan yıldız oyuncu, 5-1 kazanılan Kasımpaşa maçında asist, 2-1 galip geldikleri Kayserispor karşılaşmasında galibiyet golünü atmıştı. Önceki gün de Sivas'ta 2 gol birden attı. Ferdi, sağ kanatta daha verimli olduğunun mesajını tabelayı değiştirerek verdi.SİVASSPOR maçının 14. dakikasında kaleci Ali Şaşal ile girdiği mücadelede soluğu hastanede alan F.Bahçeli Enner Valencia'da korkulan olmadı. Takımla birlikte İstanbul'a dönen ve tedavisi burada süren Ekvadorlu golcü, "Mesajlarınız ve dualarınız için teşekkür ederim. Savaşmaya devam" paylaşımı yaptı.