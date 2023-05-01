Dışarıda hayat var

Fenerbahçe, 2023 yılında şu ana kadar dış sahada maç kaybetmedi. 2.77 puan ortalaması yakalayıp, Marsilya ile birlikte Avrupa’nın zirvesinde yer aldı
Son dönemde 90+'larda kazanmayı alışkanlık haline getiren Fenerbahçe, Sivasspordeplasmanında işi ilk yarıdaattığı gollerle bitirdi. Sahadan 3-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin birbirleriyle oynadığı haftada işi şansa bırakmadı. Dış sahadaüst üste 5. galibiyetinialan Jesus'un takımı, 2023 yılı içerisinde başarılı deplasman performansıyla dikkat çekiyor.
MAÇ BAŞINA 2 GOL ATIYORLAR
Kadıköy dışındaki 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlikelde eden Fenerbahçe, Avrupa'daki rakipleriarasında da zirveyi gördü. 5 Majör Lig veSüper Lig'in baz alındığı değerlendirmede; sarılacivertlitakım, 2.77 puan ortalamasıyla FransaLigue 1'de Igor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya(2.77) ile zirveyi paylaştı. Kanarya'nın en yakıntakipçisi İtalyan ekibi Napoli (2.66) olurken,Manchester City (2.11) onları izledi. Sarılacivertliler,9 müsabakada ağları 19 kez sarsarken,kalesinde sadece 9 gol gördü.
SAĞDA OYNAYINCA DÖKTÜRÜYOR
Jorge Jesus'un jokeri Ferdi Kadıoğlu, hocası nerede görev verirse en iyisini yapmak için çalışıyor. Ancak milli futbolcu sağda oynadığı zaman, asist ve gol üretme şansı da artıyor. Sezon boyunca bir sol kanatta bir sağ kanatta görev alan yıldız oyuncu, 5-1 kazanılan Kasımpaşa maçında asist, 2-1 galip geldikleri Kayserispor karşılaşmasında galibiyet golünü atmıştı. Önceki gün de Sivas'ta 2 gol birden attı. Ferdi, sağ kanatta daha verimli olduğunun mesajını tabelayı değiştirerek verdi.
VALENCİA'DAN MESAJ VAR!
SİVASSPOR maçının 14. dakikasında kaleci Ali Şaşal ile girdiği mücadelede soluğu hastanede alan F.Bahçeli Enner Valencia'da korkulan olmadı. Takımla birlikte İstanbul'a dönen ve tedavisi burada süren Ekvadorlu golcü, "Mesajlarınız ve dualarınız için teşekkür ederim. Savaşmaya devam" paylaşımı yaptı.