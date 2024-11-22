Djiku ve Cengiz hazır, İrfan değil!

Fenerbahçe'de
sakatlığını tamamen atlatan Djiku, Kayseri deplasmanında forma giymek istediğini teknik heyete iletti. Teknik direktör Jose Mourinho, savunmada sakatlığı devam eden Çağlar Söyüncü'nün yerine Samet Akaydın'ı hazırlasa da henüz net kararını vermedi. İrfan Can Kahveci ise sakatlığını atlattı ancak antrenman eksiği bulunuyor.
Yıldız futbolcunun Kayserispor maçında kadroda olması zor gözüküyor. Sakatlığı bulunan bir diğer isim Cengiz Ünder de iyileşirken,
takımla birlikte çalışmalara başladı.