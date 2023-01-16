Doktor Valencia!

Dört maç sonra 11’de başlayan Valencia, 8. dakikada golünü attı. Ancak 53’te zoru başarıp, kale önünde kaçırınca dönüşte Kitsiou, Altay’ı avladı. Tam ‘Her şey bitti’ derken 33 yaşındaki oyuncu yine sahneye çıktı ve galibiyeti koparıp aldı
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YENİ SÖZLEŞMEMESAJI VERDİ
İki golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Enner Valencia çok merak edilen geleceği ile ilgili soruya net cevap verdi. Kontratı sezon sonu bitecek olan oyuncu, "Geleceğim Fenerbahçe'de ve ben burada mutluyum. Taraftarın ilgisi de beni ve ailemi mutlu ediyor" dedi. Attığı ilk golde sevinmemesi dikkat çeken Ekvadorlu yıldız, "Kolay bir gol olduğu için mi sevinmedin" sorusuna, "Bazen kolay gibi görünen goller daha zor olabiliyor. Gol attığım için ben mutluydum. Şampiyonluğu istiyoruz ve kazanmak ve gol atmak güzel" yanıtını verdi.
SONRADAN AÇILIYOR
Valencia'nın 90+1'de ağları bulmasıyla kazanan Fenerbahçe, bu sezon tam 9 golle uzatmalarda en çok fileleri sarsan takım olarak dikkat çekiyor. İlk yarının sonunda 3 kez rakiplerini avlayan sarı-lacivertliler, ikinci 45'te ise 6 golle noktayı koydu.
ROSSI REKOR KIRDI
İkinci yarıda oyuna giren ve takımının hücumdaki ateşleyici gücü olan Diego Rossi, asistlerine kaldığı yerden devam etti. Uzatmalarda Valencia'nın gol pasını veren Uruguaylı yıldız, aynı zamanda kariyer rekorunu kırdı. Fenerbahçe'de geçensezon 31 maçta 7 asistlik katkı veren 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 28. karşılaşmasında 8. asistini yaparak en iyi dönemine imza attı. Rossi'nin ayrıca 3 degolü bulunuyor.