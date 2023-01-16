Doktor Valencia!

Zirve ile arasındaki puan farkını 4'te tutan sarı-lacivertliler, umudunu koruduİki golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Enner Valencia çok merak edilen geleceği ile ilgili soruya net cevap verdi. Kontratı sezon sonu bitecek olan oyuncu, "Geleceğim Fenerbahçe'de ve ben burada mutluyum. Taraftarın ilgisi de beni ve ailemi mutlu ediyor" dedi. Attığı ilk golde sevinmemesi dikkat çeken Ekvadorlu yıldız, "Kolay bir gol olduğu için mi sevinmedin" sorusuna, "Bazen kolay gibi görünen goller daha zor olabiliyor. Gol attığım için ben mutluydum. Şampiyonluğu istiyoruz ve kazanmak ve gol atmak güzel" yanıtını verdi.Valencia'nın 90+1'de ağları bulmasıyla kazanan Fenerbahçe, bu sezon tam 9 golle uzatmalarda en çok fileleri sarsan takım olarak dikkat çekiyor. İlk yarının sonunda 3 kez rakiplerini avlayan sarı-lacivertliler, ikinci 45'te ise 6 golle noktayı koydu.yarıda oyuna giren ve takımının hücumdaki ateşleyici gücü olan Diego Rossi, asistlerine kaldığı yerden devam etti. Uzatmalarda Valencia'nın gol pasını veren Uruguaylı yıldız, aynı zamanda kariyer rekorunu kırdı.24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 28. karşılaşmasında 8. asistini yaparak en iyi dönemine imza attı.