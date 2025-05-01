Düello zamanı

Süper Lig'de sezonun son derbisi pazar günü Kadıköy'de oynanacak. Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde olan ve umutlarını korumak için son 5 maçta kayıp istemeyen Fenerbahçe ile üçüncülük koltuğunun peşindeki Beşiktaş zorlu mücadelede gol ayaklarına güveniyor. Süper Lig yarışında forma giydiği 29 maçta 16 gol-6 asistle Kanarya'nın en golcü ismi olan En-Nesyri 5 haftadır suskun. 26 karşılaşmada 14 gol-3 asistle Kartal'ın en skoreri olan İmmobile ise 5 maçlık sessizliğini geçen hafta Hatay karşısında hat-trick yaparak bozdu. Beşiktaş derbisinde bu sezonki 50. maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki ihtiyar delikanlısı Edin Dzeko ligde 13, Avrupa'da 7 olmak üzere toplamda 20 golle En-Nesyri'den sonra takımın en skoreri durumunda. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Chamberlain'in golüyle 1-0 yenmişti. O kayıptan sonra sarı-lacivertliler ligde 17 maçtır kaybetmiyor.





KADIKÖY'DE KIRMIZI ALARM

Beşiktaşlı futbolcular, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan son 40 Fenerbahçe derbisinde 20 kez kırmızı kart gördü. Bu 20 kartın 13'ü ise Kadıköy deplasmanında çıktı. Söz konusu süreçte Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 18 müsabaka oynandı. Siyahbeyazlı futbolcular, 13 kırmızıyla Kadıköy'de 'hırçın' bir görüntü sergiledi. Sarı-lacivertli oyuncular ise yalnızca 4 kez kırmızı kart sebebiyle oyundan ihraç edildi. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin, ligde oynadığı son 4 mücadelede 3 kırmızı kart çıktı. Kartların tamamını siyah-beyazlı oyuncular gördü. Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve Kartal'ın 1-0 kazandığı maçta Gedson Fernandes çift sarıdan kızarmıştı.