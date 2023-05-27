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Giriş Tarihi: 27.5.2023

Düğüm çözülüyor!

Samet YÜKSEL
Düğüm çözülüyor!

F.Bahçe’deki geleceği merakla beklenen Arda Güler ile yönetim, haziran ayının ilk haftasında son kez görüşecek. Net karar alınacak

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler'in kariyeriyle ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Sarılacivertlilerle sözleşmesi 2025'te bitecek olan 18 yaşındaki futbolcu için yurt dışından 25 milyon Euro bonservis + sonraki satıştan pay şeklinde bir teklif geldiği öğrenildi. F.Bahçe yönetimi ise Arda'nın takımda kalmasını istiyor ve taraflar uzun süredir temas halinde. Sarı-lacivertli idareciler ile Arda cephesi arasında haziran ayının ilk haftasında son kez bir müzakere olacağı ve genç oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın verileceği kaydedildi. Milli futbolcu bu sezon 32 maçta 6 gol atıp, 5 asist gerçekleştirme başarısı gösterdi.

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