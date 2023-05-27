Düğüm çözülüyor!

ürk futbolunun ve Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler'in kariyeriyle ilgili meraklı bekleyiş sürüyor. Sarılacivertlilerle sözleşmesi 2025'te bitecek olan 18 yaşındaki futbolcu için yurt dışındanşeklinde bir teklif geldiği öğrenildi. F.Bahçe yönetimi ise Arda'nın takımda kalmasını istiyor ve taraflar uzun süredir temas halinde. Sarı-lacivertli idareciler ile Arda cephesi arasında haziran ayının ilk haftasında son kez bir müzakere olacağı ve genç oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın verileceği kaydedildi.