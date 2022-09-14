Dünya yıldızı Ferdi

CIES’in yaptığı uluslararası araştırmada 22 yaşındaki futbolcu, kanatta oyun kurucu rolünde 79.8 puanla 5. sırada yer aldı. Kadıoğlu, Süper Lig’den listeye girebilen tek isim olmayı başardı
Geçtiğimiz yıl Vitor Pereira ve İsmail Kartal'ın elinde seviye atlayan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon da Jorge Jesus'un prensi oldu. Ayrıca performansıyla Uluslararası SporÇalışmaları Merkezi'nin (CIES) araştırmasında kendisine yer bulmayı da başardı. Ferdi; ortalama maç seviyesi, aldığı süre, takım arkadaşları ve aynı profildeki futbolcularla kıyaslanarak yapılan değerlendirmede dünyanın en etkili 25 yaş altı oyuncuları arasında gösterildi.
MERİH DEMİRAL VE ORKUN KÖKÇÜ DE LİSTEDE
Ferdi Kadıoğlu; kanatta oyun kurucu futbolcu rolünde 79.8 puanla 5'inci sırada yer alırken Süper Lig'den listeye giren tek futbolcu olarak kayıtlara geçti. Milli yıldızın önünde Federico Dimarco (90), Fran Garcia (84.6), Lautaro Blanco (83.9) ve Jacob Ramsey (80.9) ilk 4'ü oluşturdu. Bu aradaAtalanta forması giyen Merih Demiral en iyiengelleyici kategorisinde 92.1 puanla ikinci oldu. Feyenoord'dan Orkun Kökçü, oyun kurucu rolünde 80.3 ile dördüncülük elde etti.
BRUMA'YA TALIP ÇIKTI Fenerbahçe'nin sezon başında PSV'den 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı ancak beklentileri karşılamayıncalisansı çıkarılmayan Bruma ile Maccabi TelAviv ilgileniyor. İsrail kulübünün, sarı-lacivertlilere resmi teklifle geleceği öğrenildi. F.Bahçe, Portekizli oyuncuyu PSV'ye geri göndermek istemiş ancak olumsuz cevap almıştı.