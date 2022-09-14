Dünya yıldızı Ferdi

eçtiğimiz yıl Vitor Pereira ve İsmail Kartal'ın elinde seviye atlayanbu sezon da Jorge Jesus'un prensi oldu. Ayrıca performansıyla'nin (CIES) araştırmasında kendisine yer bulmayı da başardı. Ferdi; ortalama maç seviyesi, aldığı süre, takım arkadaşları ve aynı profildeki futbolcularla kıyaslanarak yapılan değerlendirmede dünyanın en etkili 25 yaş altı oyuncuları arasında gösterildi.Ferdi Kadıoğlu; kanatta oyun kurucu futbolcu rolünde 79.8 puanla 5'inci sırada yer alırken Süper Lig'den listeye giren tek futbolcu olarak kayıtlara geçti. Milli yıldızın önünde Federico Dimarco (90), Fran Garcia (84.6), Lautaro Blanco (83.9) ve Jacob Ramsey (80.9) ilk 4'ü oluşturdu.Feyenoord'dan Orkun Kökçü, oyun kurucu rolünde 80.3 ile dördüncülük elde etti.sezon başında PSV'den 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı ancak beklentileriİsrail kulübünün, sarı-lacivertlilere resmi teklifle geleceği öğrenildi. F.Bahçe, Portekizli oyuncuyu PSV'ye geri göndermek istemiş ancak olumsuz cevap almıştı.