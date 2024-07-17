Cenk Tosun, tatilini bitirip dün sabah Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Havalimanında kendisini karşılayan ve fotoğraf çektiren sarı-lacivert formalı minik bir taraftarın mutluluğu ve "Fenerli oldun var ya dünyanın en mutlu adamı olduk biz ya" sözleri tecrübeli golcüyü güldürdü. "Sağ olun" yanıtını veren Cenk, ardından sağlık kontrolü ve son detayları görüşmek için kulübe hareket etti. Fenerbahçe ise akşam saatlerinde resmi açıklamayı yaptı. 33 yaşındaki milli futbolcunun 2 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. Cenk Tosun'un sezon başına 1 milyon 250 bin Euro maaş kazanacağı öğrenildi.milli oyuncunun transferini çok konuşulacak bir video ile duyurdu. Beşiktaş formasıyla Kadıköy'de attığı golü cep telefonundan izleyen Cenk'in önüneyazılı bir kağıt koyuldu ve arkasında da 3 kişinin, onu imza atması için zorladığı görüldü. Cenk imza attığında ise kafasına fes takıldı ve arkasındaki 3 ismin, milli takımdan arkadaşları olan F.Bahçeliolduğu anlaşıldı. 4 yıldız ardından birbirlerine bakıp gülüşürken ortaya renkli görüntüler çıktı.