Duran top sendromu

Süper Lig'de evinde Alanya ile 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, duran toplarda oldukça başarısız bir grafik çiziyor.Bu listede sadece İstanbulspor'u geride bırakabilen Kanarya, kazandığı 16 serbest vuruştan sadece İrfan Can Kahveci ile 1 gol buldu.