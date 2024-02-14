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Giriş Tarihi: 14.2.2024

Duran top sendromu

Duran top sendromu

Fenerbahçe, serbest vuruş ve kornerden skora gitme konusunda İstanbulspor’un ardından ligin en kötü takımı...

Süper Lig'de evinde Alanya ile 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, duran toplarda oldukça başarısız bir grafik çiziyor. Üst sıralarda yer alan takımlara oranla tehlikeli noktalardan daha az duran top kullanan sarı-lacivertliler, ligde en çok gol atan ekip olmasına rağmen penaltısız gol beklentisi (51.6), penaltısız duran top gol beklentisi (8.1) ve yüzde 15.7 oranla sondan ikinci sarıda yer aldı. Bu listede sadece İstanbulspor'u geride bırakabilen Kanarya, kazandığı 16 serbest vuruştan sadece İrfan Can Kahveci ile 1 gol buldu.
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Duran top sendromu
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