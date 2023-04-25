Durum değişmedi!

Jesus maçtan sonra “G.Saray da berabere kaldığı için puan farkı aynı devam ediyor, değişmedi” dedi. Bu sözler taraftardan büyük tepki aldı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus karşılaşma sonrası skoru yorumlarken, taraftarla yaşadığı gerilime de açıklık getirdi: "Maçın başında oyunu kolaylaştırmıştık. 2-0'ı yakaladıktan sonra seken toptan penaltı oldu. Takımsakinliğini kaybetti. Evinizde 3 gol atıyorsanızkaybetmemeniz ya da puan vermemeniz gerekiyor. Galatasaray'la aramızdaki puan farkını kapatma imkânımız vardı ama maalesef yapamadık. Duruma bakınca hiçbir şey değişmedi.Fark hâlâ aynı kaldı. Uzatmalarda golyemek herkesi geriyor. Böyle bir sonuçbeklemiyorduk. Hayal kırıklığı yaşıyoruz.Taraftarın gösterdiği reaksiyonuanlıyorum. Tepkiler normal. Bu acının üstesinden gelmemiz gerekiyor. Bugünkü sonuçta hakemi sorumlu tutamam.İyi savunma yapamadık, kaleci de 3 gol yedi. Sonuçtan kesinlikle kendimisorumlu görüyorum.