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Giriş Tarihi: 25.4.2023

Durum değişmedi!

Samet YÜKSEL
Durum değişmedi!

Jesus maçtan sonra “G.Saray da berabere kaldığı için puan farkı aynı devam ediyor, değişmedi” dedi. Bu sözler taraftardan büyük tepki aldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus karşılaşma sonrası skoru yorumlarken, taraftarla yaşadığı gerilime de açıklık getirdi: "Maçın başında oyunu kolaylaştırmıştık. 2-0'ı yakaladıktan sonra seken toptan penaltı oldu. Takım sakinliğini kaybetti. Evinizde 3 gol atıyorsanız kaybetmemeniz ya da puan vermemeniz gerekiyor. Galatasaray'la aramızdaki puan farkını kapatma imkânımız vardı ama maalesef yapamadık. Duruma bakınca hiçbir şey değişmedi. Fark hâlâ aynı kaldı. Uzatmalarda gol yemek herkesi geriyor. Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Taraftarın gösterdiği reaksiyonu anlıyorum. Tepkiler normal. Bu acının üstesinden gelmemiz gerekiyor. Bugünkü sonuçta hakemi sorumlu tutamam. İyi savunma yapamadık, kaleci de 3 gol yedi. Sonuçtan kesinlikle kendimi sorumlu görüyorum.

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