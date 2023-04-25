Durum değişmedi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus karşılaşma sonrası skoru yorumlarken, taraftarla yaşadığı gerilime de açıklık getirdi: "Maçın başında oyunu kolaylaştırmıştık. 2-0'ı yakaladıktan sonra seken toptan penaltı oldu.Galatasaray'la aramızdaki puan farkını kapatma imkânımız vardı ama maalesef yapamadık.Bu acının üstesinden gelmemiz gerekiyor.kaleci de 3 gol yedi.