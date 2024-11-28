Dusan Tadic’le 1+1 yıl daha

Ajax'la sözleşme uzatmayıp, geçen sezon sarı-lacivertlilere 2 yıllık imza atan Dusan Tadic'in kontratı 30 Haziran'da sona erecek. İç transferde düğmeye basan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin ardından Sırp kaptanıyla da mutlu sona ulaştı. Takımın oynadığı36 yaşındaki Tadic, 1+1 yıllık sözleşmeye 'Tamam' dedi. ZAM YAPILMAYACAKSuudi Arabistan'dan da teklifler alan ancak hem İstanbul'da yaşamaktan hem de Türkiye'de gördüğü sevgiden memnun olan tecrübeli oyuncunun,İlk senesinde 56 resmi maçta görev alıp 16 gol, 16 asistte imza atan Tadic, bu sezon 20 karşılaşmada görev yaptı ve 8 gol-8 asiste ulaştı. Sarı-lacivertli takımda 4 milyon Euro net ücret kazanan yıldız futbolcuya zam yapılmayacak. Yeni sözleşmesi de aynı ücretten devam edecek.