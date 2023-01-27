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Giriş Tarihi: 27.1.2023

Duygulandıran hediye

Duygulandıran hediye
SAMANDIRA Tesisleri'nde dün duygusal ve neşeli anlar bir arada yaşandı. 5 gün önce labrador cinsi köpeği Rambo'yu (sağda) kaybeden ve üzüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Emre Mor'a takım arkadaşları sürpriz yapıp, yavru bir labrador hediye etti. O an gözleri dolan genç futbolcu, 'Adını Michy koy' tavsiyelerine ise gülerek karşılık verdi. Ümraniye maçında bir pozisyonda Michy Batshuayi, Emre Mor'a kızmış ve 'Beynini kullan' demişti. Dün ikilinin samimi görüntüleri de dikkatlerden kaçmadı. Emre hediyesine, "Rambo her zaman kalbimde olacak ama bu hediyeyi hayatın yer değiştirmesinin sembolü olarak alıyorum" diyerek teşekkür etti.

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