Duygulandıran hediye

SAMANDIRATesisleri'nde dün duygusal ve neşeli anlar bir arada yaşandı.ve üzüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Emre Mor'a takım arkadaşları sürpriz yapıp, yavru bir labrador hediye etti. O an gözleri dolan genç futbolcu,tavsiyelerine ise gülerek karşılık verdi. Ümraniye maçında bir pozisyonda Michy Batshuayi, Emre Mor'a kızmış ve 'Beynini kullan' demişti. Dün ikilinin samimi görüntüleri de dikkatlerden kaçmadı. Emre hediyesine,diyerek teşekkür etti.