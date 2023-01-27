Duygulandıran hediye

SAMANDIRATesisleri'nde dün duygusal ve neşeli anlar bir arada yaşandı. 5 gün önce labrador cinsi köpeği Rambo'yu(sağda) kaybeden ve üzüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Emre Mor'a takım arkadaşları sürpriz yapıp, yavru bir labrador hediye etti. O an gözleri dolan genç futbolcu, 'AdınıMichy koy' tavsiyelerine ise gülerek karşılık verdi. Ümraniye maçında bir pozisyonda Michy Batshuayi, Emre Mor'a kızmış ve 'Beynini kullan' demişti. Dün ikilinin samimi görüntüleri de dikkatlerden kaçmadı. Emre hediyesine, "Ramboher zaman kalbimde olacak ama bu hediyeyihayatın yer değiştirmesinin sembolüolarak alıyorum" diyerek teşekkür etti.