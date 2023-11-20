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Giriş Tarihi: 20.11.2023

Dzeko: Armanın savaşçılarıyız

Dzeko: Armanın savaşçılarıyız
Milli takımdan affını isteyerek bu arayı dinlenmeye ayıran Edin Dzeko, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. "Bizler Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız. Hedefimize ancak birlik olursak ulaşabiliriz" diyerek taraftara da çağrı yapan deneyimli golcü, şöyle devam etti: "Ligde ve Konferans Ligi'nde birinciyiz. Olmak istediğimiz yer burası. Dünyada hiçbir takım her maçını kazanamaz. Önemli olan mağlubiyetler sonrası neleri yanlış yaptığınızı, neleri daha iyi yapabileceğinizi görmektir. Bireysel performans, takımın performansına bağlıdır. Takım iyiyken bireysel performansların da artması normaldir."

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Dzeko: Armanın savaşçılarıyız
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