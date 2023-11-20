Dzeko: Armanın savaşçılarıyız

Milli takımdan affını isteyerek bu arayı dinlenmeye ayıran Edin Dzeko, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.diyerek taraftara da çağrı yapan deneyimli golcü, şöyle devam etti: "Ligde ve Konferans Ligi'nde birinciyiz. Olmak istediğimiz yer burası. Dünyada hiçbir takım her maçını kazanamaz. Önemli olan mağlubiyetler sonrası neleri yanlış yaptığınızı, neleri daha iyi yapabileceğinizi görmektir.