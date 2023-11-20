Dzeko: Armanın savaşçılarıyız

Milli takımdan affını isteyerek bu arayı dinlenmeye ayıran Edin Dzeko, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. "BizlerFenerbahçe armasının savaşçılarıyız.Hedefimize ancakbirlik olursak ulaşabiliriz" diyerek taraftara da çağrı yapan deneyimli golcü, şöyle devam etti: "Ligde ve Konferans Ligi'nde birinciyiz. Olmak istediğimiz yer burası. Dünyada hiçbir takım her maçını kazanamaz. Önemli olan mağlubiyetler sonrası neleri yanlış yaptığınızı, neleri daha iyi yapabileceğinizi görmektir. Bireyselperformans, takımın performansınabağlıdır. Takım iyiykenbireysel performanslarında artması normaldir."