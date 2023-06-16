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Giriş Tarihi: 16.6.2023

Dzeko çok yakın

Samet YÜKSEL
Dzeko çok yakın

Sarı-lacivertliler, menajerini İstanbul’a çağırdığı 37 yaşındaki yıldızla 2 yıllık anlaşma için el sıkıştı. Oyuncuya yıllık 5 milyon Euro ödeyecek. Belirlenecek bonuslarla bu rakamın 10 milyon Euro’ya kadar çıkma ihtimali bulunuyor

Valencia ile yollarını ayıran Fenerbahçe, forvet hattı için Edin Dzeko'da mutlu sona ulaştı. İlk transferini kupa zaferi sonrası Ryan Kent'i duyurarak yapan sarılacivertliler, Dzeko'yu açıklamak için de oyuncunun tatilden dönmesini bekleyecek. Taraflar görüşmelere çok önceden başlamış, Boşnak yıldız önceliği İnter'e verdiğini ve Şampiyonlar Ligi finalini beklediğini söylemişti. Manchester City'ye kaybedilen final sonrası İnter'in kadrosunda düşünmediği 37 yaşındaki oyuncunun menajeri Alessandro Lucci İstanbul'a davet edilmiş ve büyük görüşme gerçekleşmişti. Fenerbahçe oyuncuya 2 yıllık sözleşme önerirken, yıllık 5 milyon Euro teklif etti. Ancak bonuslarla bu rakam 10 milyon Euro'ya çıkabilecek.

İRFAN CAN'LA 2027'YE KADAR
FENERBAHÇE, Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına dek sözleşme imzalandığı bildirildi. Sarı-lacivertliler, İrfan için 1 milyon 200 bin Euro bonservis ücret ödedi. Altay'ın sakatlanmasından sonra son haftalarda kaleye geçen genç eldiven, 13 resmi maçta forma giyerken 15 gol yedi, 4 maçta ise kalesini kapattı.

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Dzeko çok yakın
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