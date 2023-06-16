Dzeko çok yakın

Valencia ile yollarını ayıran Fenerbahçe, forvet hattı için Edin Dzeko'da mutlu sona ulaştı.sarılacivertliler, Dzeko'yu açıklamak için de oyuncunun tatilden dönmesini bekleyecek.Manchester City'ye kaybedilen final sonrası İnter'in kadrosunda düşünmediği 37 yaşındakiFenerbahçe oyuncuya 2 yıllık sözleşme önerirken, yıllık 5 milyon Euro teklif etti. Ancak bonuslarla bu rakam 10 milyon Euro'ya çıkabilecek.FENERBAHÇE, Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına dek sözleşme imzalandığı bildirildi. Sarı-lacivertliler, İrfan için 1 milyon 200 bin Euro bonservis ücret ödedi. Altay'ın sakatlanmasından sonra son haftalarda kaleye geçen genç eldiven, 13 resmi maçta forma giyerken 15 gol yedi, 4 maçta ise kalesini kapattı.