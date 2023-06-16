Dzeko çok yakın

Sarı-lacivertliler, menajerini İstanbul’a çağırdığı 37 yaşındaki yıldızla 2 yıllık anlaşma için el sıkıştı. Oyuncuya yıllık 5 milyon Euro ödeyecek. Belirlenecek bonuslarla bu rakamın 10 milyon Euro’ya kadar çıkma ihtimali bulunuyor
Valencia ile yollarını ayıran Fenerbahçe, forvet hattı için Edin Dzeko'da mutlu sona ulaştı. İlk transferinikupa zaferi sonrası RyanKent'i duyurarak yapan sarılacivertliler, Dzeko'yu açıklamak için de oyuncunun tatilden dönmesini bekleyecek. Taraflargörüşmelere çok öncedenbaşlamış, Boşnak yıldızönceliği İnter'e verdiğinive Şampiyonlar Ligi finalinibeklediğini söylemişti. Manchester City'ye kaybedilen final sonrası İnter'in kadrosunda düşünmediği 37 yaşındaki oyuncunun menajeriAlessandro Lucci İstanbul'a davetedilmiş ve büyük görüşme gerçekleşmişti. Fenerbahçe oyuncuya 2 yıllık sözleşme önerirken, yıllık 5 milyon Euro teklif etti. Ancak bonuslarla bu rakam 10 milyon Euro'ya çıkabilecek.
İRFAN CAN'LA 2027'YE KADAR
FENERBAHÇE, Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına dek sözleşme imzalandığı bildirildi. Sarı-lacivertliler, İrfan için 1 milyon 200 bin Euro bonservis ücret ödedi. Altay'ın sakatlanmasından sonra son haftalarda kaleye geçen genç eldiven, 13 resmi maçta forma giyerken 15 gol yedi, 4 maçta ise kalesini kapattı.