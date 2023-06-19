Dzeko için imza günü

enerbahçe yönetimi yerli teknik direktörünü belirlemeye çalışırken, diğer yandan da transferleri yapıyor.sarı-lacivertliler, Edin Dzeko için de bugün önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Bosna Hersek Milli Takımı ile kampta olan golcünün menajeriBugün taraftar masaya oturacak. İnter'le sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki futbolcu,