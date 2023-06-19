Dzeko için imza günü

Boşnak oyuncunun menajeri dün İstanbul’a geldi. Son detaylarda bir sorun yaşanmazsa imzalar atılacak
Fenerbahçe yönetimi yerli teknik direktörünü belirlemeye çalışırken, diğer yandan da transferleri yapıyor. Ryan Kent'i renklerine katan,İrfan Can Eğribayat'ın opsiyonunudevreye sokan sarı-lacivertliler, Edin Dzeko için de bugün önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Bosna Hersek Milli Takımı ile kampta olan golcünün menajeri Alessandro Lucci sondetaylar için dünİstanbul'a geldi. Bugün taraftar masaya oturacak. İnter'le sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki futbolcu, 2 yıllık imza karşılığındasenelik 5 milyon Euro alacak,2.5 milyon Euro da imza parası ödenecek.