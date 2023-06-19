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Giriş Tarihi: 19.6.2023

Dzeko için imza günü

Dzeko için imza günü

Boşnak oyuncunun menajeri dün İstanbul’a geldi. Son detaylarda bir sorun yaşanmazsa imzalar atılacak

Fenerbahçe yönetimi yerli teknik direktörünü belirlemeye çalışırken, diğer yandan da transferleri yapıyor. Ryan Kent'i renklerine katan, İrfan Can Eğribayat'ın opsiyonunu devreye sokan sarı-lacivertliler, Edin Dzeko için de bugün önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Bosna Hersek Milli Takımı ile kampta olan golcünün menajeri Alessandro Lucci son detaylar için dün İstanbul'a geldi. Bugün taraftar masaya oturacak. İnter'le sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki futbolcu, 2 yıllık imza karşılığında senelik 5 milyon Euro alacak, 2.5 milyon Euro da imza parası ödenecek.

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Dzeko için imza günü
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