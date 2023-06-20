Dzeko İstanbul’a bekleniyor

Bosna Hersek Milli Takımı ile Avrupa Elemeleri’nde boy gösteren golcü futbolcu, çıkacağı tatil öncesi rotasını önce İstanbul’a kıracak. Şehri ve yaşayacağı evi gördükten sonra imzayı atacak
Fenerbahçe, artık Edin Dzeko'nun imza için İstanbul'a gelmesini bekliyor. Sarı-lacivertli yönetim, İnter'le sözleşmesi biten Bosna Hersekli golcünün menajeri Alessandro Lucci ile temaslarını, oyuncunun milli takımda olduğu süre içinde de aralıksız sürdürdü. Öncekigün İstanbul'a gelen Lucciile Fenerbahçearasındakigörüşmelerolumlu geçti. 3 saat süren toplantıda, "Siziniçin Arabistan'dan gelenteklifi reddettik" diyen menajer, bu kritik cümle ile sarı-lacivertli kulübü istediklerini söylerken, bonuslarla fiyatıbiraz daha yükseltmekiçin de son kozunu oynamışoldu.
5 MİLYON EURO + İMZA PARASI
Fenerbahçe, 37 yaşındaki Dzeko'ya İnter'de son olarak kazandığı yıllık 5 milyonEuro net maaş ödemesiyapmanın yanında, 2 milyonEuro imza parası verecek. Süper Lig'de şampiyonlukve Avrupa'da başarıyadayalı primler ise çözülmesi gereken konular olarak görülüyor. BosnaHersek Milli Takımı, sonmaçını bugün Lüksemburg ile oynayacak. Deneyimli golcü, kampın bitmesiyle tatile başlayacak ancak öncesinde rotası İstanbul olacak. Eşiyle birlikte gelip yaşayacağıevi ve şehri görmesi,ardından da son halini alacak2 yıllık sözleşmeye imzaatması bekleniyor.
ARDA GÜLER GİTMEYE YAKIN 18 yaşındaki milli yıldız için gelenteklifler ayrılığı ön plana çıkarıyor Fenerbahçe'nin bir yıl daha takımda olmasını istediği 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'i tutması her geçen gün zorlaşıyor. Son olarak milli oyuncuiçin Milan devreye girdi. İtalyan ekibinin, sarı-lacivertlilerin transfer listesinde olan Ante Rebic ve Divock Origi'denbirini vermeye ve üzerine paraödemeye hazır olduğu belirtildi. Napoli'den Dortmund'a,Ajax'tan Barcelona'ya kadar her ligden takımın listesinde yer alan Arda için kulüpler, Fenerbahçe'nin istediği en az 25 milyon Euro rakamını da masaya koymaya hazır. Güler ailesi artık oğullarının düzenliolarak forma giyeceği ve sonrasında dahabüyük bir imza atacağı takıma gitmesiiçin kafa yormaya başladı.
DİNAMO ZAGREB'IN 10 MİLYON İNADI!
ELINDE Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat olan Fenerbahçe, yabancı kaleci transferinden de vazgeçmiş değil. Sarı-lacivertliler, B ve C planlarını oluştururken A planı hâlâ Livakovic... Kulübü Dinamo Zagreb ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yöneticileri, Hırvat takımının 10 milyon Euro'luk beklentisini aşağı çekmelerini bekliyor. Bu rakam Livakovic'i isteyen İspanyol kulübü Villarreal'e de yüksek geldi. Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'luk teklifi masada bulunurken futbolcunun tercihi de sarı-lacivertli formayı giymekten yana.