Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Dzeko İstanbul’a bekleniyor
Giriş Tarihi: 20.6.2023

Dzeko İstanbul’a bekleniyor

Samet YÜKSEL
Dzeko İstanbul’a bekleniyor

Bosna Hersek Milli Takımı ile Avrupa Elemeleri’nde boy gösteren golcü futbolcu, çıkacağı tatil öncesi rotasını önce İstanbul’a kıracak. Şehri ve yaşayacağı evi gördükten sonra imzayı atacak

Fenerbahçe, artık Edin Dzeko'nun imza için İstanbul'a gelmesini bekliyor. Sarı-lacivertli yönetim, İnter'le sözleşmesi biten Bosna Hersekli golcünün menajeri Alessandro Lucci ile temaslarını, oyuncunun milli takımda olduğu süre içinde de aralıksız sürdürdü. Önceki gün İstanbul'a gelen Lucci ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler olumlu geçti. 3 saat süren toplantıda, "Sizin için Arabistan'dan gelen teklifi reddettik" diyen menajer, bu kritik cümle ile sarı-lacivertli kulübü istediklerini söylerken, bonuslarla fiyatı biraz daha yükseltmek için de son kozunu oynamış oldu.

5 MİLYON EURO + İMZA PARASI
Fenerbahçe, 37 yaşındaki Dzeko'ya İnter'de son olarak kazandığı yıllık 5 milyon Euro net maaş ödemesi yapmanın yanında, 2 milyon Euro imza parası verecek. Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da başarıya dayalı primler ise çözülmesi gereken konular olarak görülüyor. Bosna Hersek Milli Takımı, son maçını bugün Lüksemburg ile oynayacak. Deneyimli golcü, kampın bitmesiyle tatile başlayacak ancak öncesinde rotası İstanbul olacak. Eşiyle birlikte gelip yaşayacağı evi ve şehri görmesi, ardından da son halini alacak 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

ARDA GÜLER GİTMEYE YAKIN
18 yaşındaki milli yıldız için gelen teklifler ayrılığı ön plana çıkarıyor
Fenerbahçe'nin bir yıl daha takımda olmasını istediği 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'i tutması her geçen gün zorlaşıyor. Son olarak milli oyuncu için Milan devreye girdi. İtalyan ekibinin, sarı-lacivertlilerin transfer listesinde olan Ante Rebic ve Divock Origi'den birini vermeye ve üzerine para ödemeye hazır olduğu belirtildi. Napoli'den Dortmund'a, Ajax'tan Barcelona'ya kadar her ligden takımın listesinde yer alan Arda için kulüpler, Fenerbahçe'nin istediği en az 25 milyon Euro rakamını da masaya koymaya hazır. Güler ailesi artık oğullarının düzenli olarak forma giyeceği ve sonrasında daha büyük bir imza atacağı takıma gitmesi için kafa yormaya başladı.

DİNAMO ZAGREB'IN 10 MİLYON İNADI!
ELINDE Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat olan Fenerbahçe, yabancı kaleci transferinden de vazgeçmiş değil. Sarı-lacivertliler, B ve C planlarını oluştururken A planı hâlâ Livakovic... Kulübü Dinamo Zagreb ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yöneticileri, Hırvat takımının 10 milyon Euro'luk beklentisini aşağı çekmelerini bekliyor. Bu rakam Livakovic'i isteyen İspanyol kulübü Villarreal'e de yüksek geldi. Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'luk teklifi masada bulunurken futbolcunun tercihi de sarı-lacivertli formayı giymekten yana.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Asgari ücret için zam mesaisi: Başkan Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay'ı kabul etti
Son dakika haberleri: A Milli Takım’dan görkemli galibiyet! Nefes kesen maçta Arda ve Umut, Galler'i yıktı...
CHP'deki koltuk savaşında yeni perde! Faik Öztrak'tan İmamoğlu'na 'Genel Başkanlık' göndermesi: Kendi işinizi yapın
SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş fahiş kira açıklaması! Asgari ücret ne zaman belli olacak?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: Kiraya yüzde 25 zam sınırı uzatılıyor
Başkan Erdoğan belgeseli hazırlayan Rus gazeteci Gusman: Liderliği dünya için önemli
İYİ Parti'de kongre öncesi bomba kulis: İttifak bize zarar verdi
Kalyon'dan dev hamle! Avrupa'nın en büyük projelerinden biri olacak
Terlik şu veya bu olsa, ne fark eder!
ARKADAŞINA GÖNDER
Dzeko İstanbul’a bekleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA