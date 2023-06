Dzeko İstanbul’a bekleniyor

Fenerbahçe, artık Edin Dzeko'nun imza için İstanbul'a gelmesini bekliyor. Sarı-lacivertli yönetim, İnter'le sözleşmesi biten Bosna Hersekli golcünün menajeri Alessandro Lucci ile temaslarını, oyuncunun milli takımda olduğu süre içinde de aralıksız sürdürdü.3 saat süren toplantıda,diyen menajer, bu kritik cümle ile sarı-lacivertli kulübü istediklerini söylerken,Fenerbahçe, 37 yaşındaki Dzeko'ya İnter'de son olarak kazandığıverecek.ise çözülmesi gereken konular olarak görülüyor.ile oynayacak. Deneyimli golcü, kampın bitmesiyle tatile başlayacak ancak öncesinde rotası İstanbul olacak.enerbahçe'nin bir yıl daha takımda olmasını istediği 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'i tutması her geçen gün zorlaşıyor.İtalyan ekibinin, sarı-lacivertlilerin transfer listesinde olanbelirtildi.her ligden takımın listesinde yer alan Arda için kulüpler, Fenerbahçe'nin istediği en az 25 milyon Euro rakamını da masaya koymaya hazır.ELINDE Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat olan Fenerbahçe, yabancı kaleci transferinden de vazgeçmiş değil. Sarı-lacivertliler, B ve C planlarını oluştururken A planı hâlâ Livakovic... Kulübü Dinamo Zagreb ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yöneticileri, Hırvat takımının 10 milyon Euro'luk beklentisini aşağı çekmelerini bekliyor. Bu rakam Livakovic'i isteyen İspanyol kulübü Villarreal'e de yüksek geldi. Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'luk teklifi masada bulunurken futbolcunun tercihi de sarı-lacivertli formayı giymekten yana.