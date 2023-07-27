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Giriş Tarihi: 27.7.2023

Dzeko’dan 1 gol-2 asist

Samet YÜKSEL
Dzeko’dan 1 gol-2 asist
DZEKO: Şampiyonlar Ligi finali oynadığı İnter'le yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan Edin Dzeko, ilk resmi maça damgasını vurdu. Gol atmasının yanında, Kent ve Szymanski'ye de iki süper asist yaptı. İsmail Kartal, yıldızını 84'te oyundan alıp, alkışlattı.
TADİC: Kalitesini 1. dakikadan itibaren hissettirdi. Ortaları, ara pasları, top tekniği ile taktir topladı.
Taraftarı havaya sokan Tadic, 10 numaralı formanın hakkını vereceğini gösterdi. Ferdi'ye asist yaptı.
KENT: Takımın ikinci golünü kaydetti. Kendi mevkisi olan sol kanatta oynamadı. Sağ kanatta görev aldı. İlk 11'e girebilmesi için bu oyununun üzerine koyması gerekecek.
SZYMANSKİ: Sık sık geriye gelip oyun kurdu.
Hücumun olgunlaştığı anlarda ise rakip ceza alanı içerisinde tehlike araması dikkat çekti. Skoru 4-0'a getiren golün sahibiydi.
DJİKU: Deneyimli stopere çok fazla iş düşmedi. Sol stoper olarak görev aldı. Dengeli ve risksiz oyunu göze çarptı.



'CENGİZ BENİM KARDEŞİM'
Dzeko, Roma'da birlikte oynadığı Cengiz Ünder'in F.Bahçe'ye transferiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Cengiz benim kardeşim. İyi bir oyuncu ve benim yakın bir arkadaşım. Bu konularda ben yorum yapamam ama Cengiz'in iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim."

ŞAKA OLSUN DİYE GELMEDİM
Açılış golünde Ferdi'ye asist yapan Tadic, karşılaşma sonrası takımı ve kendi performansını değerlendirdi: "Pozitif şeyleri söyleyeceğiz ama yanlışları da konuşmamız gerek ki mükemmel olalım. Rakip bazı dönemlerde kontratak şansı buldu. O anlarda çok daha iyi pozisyon almamız gerekiyordu. Kalitemizi gösterdik. Ben hayatım boyunca lider ruhluydum. Şu an kaptanlık pazubendi olmasa da ben takıma kaptanlık yapmaya çalışıyorum. Liderlik özelliğimle buradayım. Ben buraya şaka olsun diye değil, şampiyonluk için geldim."

'EKSİKLERİMİZ VAR!'
Maçtan önce Kadıköy'ü dolduran taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu. Karşılaşmanın ardından ise 62 yaşındaki hoca, oyunu ve farklı galibiyeti şöyle yorumladı: "Bölüm bölüm de olsa oyun felsefemizi rakibe hissettirdik. 5-0 kazanmak güzel ama eksiklerimiz var. Bu eksikleri gidermek için çok çalışmamız lazım. Bunları maçta görmemiz iyi oldu, çalışıp düzelteceğiz. Taraftarımızın vermiş olduğu müthiş destekle oyuncularım da erkenden golü buldu. Güzel bir maç oldu, kazanmak güzel. Geçen sene farklı bir sistem, bu sene farklı bir sistemle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takımın biraz zamana ihtiyacı var, geliştirmemiz gereken yerler var."

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Dzeko’dan 1 gol-2 asist
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