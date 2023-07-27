Dzeko’dan 1 gol-2 asist

DZEKO: Şampiyonlar Ligi finali oynadığı İnter'le yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan Edin Dzeko, ilk resmi maça damgasınıvurdu. Gol atmasının yanında,Kent ve Szymanski'ye deiki süper asist yaptı. İsmail Kartal, yıldızını 84'te oyundan alıp, alkışlattı. TADİC: Kalitesini 1. dakikadan itibaren hissettirdi. Ortaları, ara pasları, top tekniği ile taktir topladı. Taraftarı havaya sokan Tadic, 10numaralı formanın hakkını vereceğinigösterdi. Ferdi'ye asist yaptı. KENT: Takımın ikinci golünü kaydetti. Kendi mevkisi olan solkanatta oynamadı. Sağ kanattagörev aldı. İlk 11'e girebilmesi için bu oyununun üzerine koyması gerekecek. SZYMANSKİ: Sık sık geriye gelip oyun kurdu.
Hücumun olgunlaştığı anlarda ise rakip ceza alanı içerisindetehlike araması dikkatçekti. Skoru 4-0'a getiren golün sahibiydi. DJİKU: Deneyimli stopere çok fazla iş düşmedi. Sol stoper olarakgörev aldı. Dengeli ve risksizoyunu göze çarptı.
'CENGİZ BENİM KARDEŞİM'
Dzeko, Roma'da birlikte oynadığı Cengiz Ünder'in F.Bahçe'ye transferiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Cengiz benim kardeşim. İyi bir oyuncu ve benim yakın bir arkadaşım. Bu konularda ben yorum yapamam ama Cengiz'in iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim."
ŞAKA OLSUN DİYE GELMEDİM
Açılış golünde Ferdi'ye asist yapan Tadic, karşılaşma sonrası takımı ve kendi performansını değerlendirdi: "Pozitif şeyleri söyleyeceğiz ama yanlışları da konuşmamız gerek ki mükemmel olalım. Rakip bazı dönemlerde kontratak şansı buldu. O anlarda çok daha iyi pozisyon almamız gerekiyordu. Kalitemizi gösterdik. Ben hayatım boyuncalider ruhluydum. Şu an kaptanlık pazubendi olmasada ben takıma kaptanlık yapmaya çalışıyorum. Liderlik özelliğimle buradayım. Ben buraya şaka olsun diye değil, şampiyonluk için geldim."
'EKSİKLERİMİZ VAR!' Maçtan önce Kadıköy'ü dolduran taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu. Karşılaşmanın ardından ise 62 yaşındaki hoca, oyunu ve farklı galibiyeti şöyle yorumladı: "Bölüm bölüm de olsa oyun felsefemizi rakibe hissettirdik. 5-0 kazanmak güzel ama eksiklerimiz var. Bu eksikleri gidermek için çokçalışmamız lazım. Bunları maçta görmemiz iyi oldu, çalışıp düzelteceğiz. Taraftarımızın vermiş olduğu müthiş destekle oyuncularım da erkenden golü buldu. Güzel bir maç oldu, kazanmak güzel. Geçensene farklı bir sistem, bu senefarklı bir sistemle çalışmalarımızısürdürüyoruz. Takımın biraz zamana ihtiyacı var, geliştirmemiz gereken yerler var."