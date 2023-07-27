Dzeko’dan 1 gol-2 asist

Şampiyonlar Ligi finali oynadığı İnter'le yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atanİsmail Kartal, yıldızınıKalitesini 1. dakikadan itibaren hissettirdi. Ortaları, ara pasları, top tekniği ile taktir topladı.Ferdi'ye asist yaptı.Takımın ikinci golünü kaydetti.İlk 11'e girebilmesi için bu oyununun üzerine koyması gerekecek.Sık sık geriye gelip oyun kurdu.Hücumun olgunlaştığı anlarda iseSkoru 4-0'a getiren golün sahibiydi.Deneyimli stopere çok fazla iş düşmedi.Dzeko, Roma'da birlikte oynadığı Cengiz Ünder'in F.Bahçe'ye transferiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Cengiz benim kardeşim. İyi bir oyuncu ve benim yakın bir arkadaşım. Bu konularda ben yorum yapamam ama Cengiz'in iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim."Açılış golünde Ferdi'ye asist yapan Tadic, karşılaşma sonrası takımı ve kendi performansını değerlendirdi: "Pozitif şeyleri söyleyeceğiz ama yanlışları da konuşmamız gerek ki mükemmel olalım. Rakip bazı dönemlerde kontratak şansı buldu. O anlarda çok daha iyi pozisyon almamız gerekiyordu.Liderlik özelliğimle buradayım. Ben buraya şaka olsun diye değil, şampiyonluk için geldim."çtan önce Kadıköy'ü dolduran taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu. Karşılaşmanın ardından ise 62 yaşındaki hoca, oyunu ve farklı galibiyeti şöyle yorumladı: "Bölüm bölüm de olsa oyun felsefemizi rakibe hissettirdik. 5-0 kazanmak güzel ama eksiklerimiz var.Bunları maçta görmemiz iyi oldu, çalışıp düzelteceğiz. Taraftarımızın vermiş olduğu müthiş destekle oyuncularım da erkenden golü buldu. Güzel bir maç oldu, kazanmak güzel.Takımın biraz zamana ihtiyacı var, geliştirmemiz gereken yerler var."