Dzeko’ya Mou freni

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Mourinho'nun oturmasının ardından takımda kalacaklar da netleşmeye başladı. Suudi Arabistan kulüplerinden önemli teklifler alan ve bir yıl daha sözleşmesi bulunan 38 yaşındaki Edin Dzeko'nun, yeni hocasıyla görüşmesinin ardından sarı-lacivertli formayı giymeye karar verdiği öğrenildi.Bu arada Jayden Oosterwolde'yi isteyen kulüpler kervanına West Ham United da dahil oldu.F.Bahçe, bu transfer için kapıyı 25 milyon Euro'dan açıyor.SARI-Lacivertliler, yeni sezon öncesi ilk takviyesini sol beke yaptı.Spor'un ilk olarakFerdi Kadıoğlu'nu takımda tutarak yedekleyecek bir isim arayışında olan sarılacivertli yönetim, Fatih Karagümrük forması terletenKanarya'nın bu transfer için İstanbul ekibine