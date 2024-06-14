Dzeko’ya Mou freni

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Mourinho'nun oturmasının ardından takımda kalacaklar da netleşmeye başladı. Suudi Arabistan kulüplerinden önemli teklifler alan ve bir yıl daha sözleşmesi bulunan 38 yaşındaki Edin Dzeko'nun, yeni hocasıyla görüşmesinin ardından sarı-lacivertli formayı giymeye karar verdiği öğrenildi. Portekizli teknik patronun, Bosnalı yıldızı takımda görmek istediği kaydedildi.
Bu arada Jayden Oosterwolde'yi isteyen kulüpler kervanına West Ham United da dahil oldu. Napoli ve Milan'ın ardından İngiliz ekibi de 23 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu listesine aldı.
F.Bahçe, bu transfer için kapıyı 25 milyon Euro'dan açıyor.
İLK TAKVİYE LEVENT MERCAN
SARI-Lacivertliler, yeni sezon öncesi ilk takviyesini sol beke yaptı. SABAH
Spor'un ilk olarak 4 Mayıs 2024'te okuyucularına duyurduğu Fenerbahçe-Levent Mercan flörtü resmiyet kazandı.
Ferdi Kadıoğlu'nu takımda tutarak yedekleyecek bir isim arayışında olan sarılacivertli yönetim, Fatih Karagümrük forması terleten Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kanarya'nın bu transfer için İstanbul ekibine 2 milyon Euro bonservis + bonus ödeyeceği öğrenildi.