Dzeko’yu gol kralı yaparım

Ajax'la yollarını ayırıp Fenerbahçe'yeFBTV'ye konuştu. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, iddiasını gözler önüne serdi.yöneticilerimiz ve Sportif Direktörümüz Mario Branco bana takım içerisinde daha fazla lider ve zor anlarda daha fazla sorumluluk alacak oyuncuya ihtiyaçları olduğunu belirtmişlerdi ki ben bunun en önemli şey olduğunu düşünüyorum.gitmeyen zamanlarda, iyi olmayan anlarda birbirimizi ayağa kaldırmamız gerekiyor. Zaman zaman güçlü ve sert, zaman zaman iyi olmamız gerekiyor.teknik heyetimiz hem de takım içindeki tecrübeli oyuncular olarak, şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye liderlik yapmamız gerekiyor.tüm kulvarlarda şampiyon olmayı hedefliyoruz.gibi bir takımın 9 yıldır şampiyon olamaması, olmaması gereken bir durum. Umarım sezon sonu geldiğinde bunu hem hak etmiş hem de kazanmış oluruz.Dzeko'nun burada olması benim için bu yıl kulübün özel bir şeyler inşa etmesinin göstergesiydi. Umarım bu sezon onu da gol kralı yapabilirim.Yüz yüze tanıştığınızda İsmail Kartal'ın ne kadar iyi bir insan olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda kendisi Fenerbahçe efsanesi. Tecrübeli futbolcularla devamlı diyalog içinde. Balık tutmayı seviyorum. Beni rahatlatıyor. Bu konuyu hocamızla da konuştum. Kendisi de seviyormuş ve oğluyla balık tutmaya gidiyormuş. Sırbistan bir basketbol ülkesi. F.Bahçe'nin basketbol maçlarını izleyeceğim.Tadic On Fire' şarkısı Ajax'ta moda haline gelmişti. Hem maç öncesi çalıyordu hem de maçta taraftarlar söylüyorlardı. Şampiyon olmak için en önemli şey birlikte olmak. İyi anlarda da kötü anlarda da birlik olmak gerekiyor. Başarı için aç olmanız gerekiyor. Ancak böyle şampiyonluk gelir. Türkçe bazı kelimeler biliyorum. Yaşadığınız ülkenin diline ve kültürüne saygı göstermeniz gerektiğine inanıyorum.FENERBAHÇE kaleye Livakovic takviyesi yapmak için yoğun uğraş verirken, Altay Bayındır için İngiltere'den yeni bir iddia geldi. Daily Mail; Manchester United'ın, milli eldiven için 5 milyon Sterlin'i (172 milyon TL) gözden çıkardığını yazdı. Sarı-lacivertli kulüple 2027'ye kadar anlaşması olan 25 yaşındaki file bekçisinin adı Monaco ile de anılmıştı. Fransız ekibi, Altay için 8 milyon Euro bonservis vermeye hazır olduğunu iletmişti. Livakovic'in transfer edilmesi halinde yedek kalmak istemeyen tecrübeli eldivenin ayrılığa sıcakFENERBAHÇE, Attila Szalai'nin Alman ekibi Hoffenheim'e transferini resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler 12 milyon 300 bin Euro (yaklaşık 368 milyon TL) fesih bedeliyle, Macar stoperin transferine izin verildiğini açıkladı. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedellerinin de kulüp tarafından ödeneceğine vurgu yapıldı. Fenerbahçe, 25 yaşındaki oyuncuyu 2020- 21 sezonunun devre arasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Limassol'dan 2 milyon 200 bin Euro'ya renklerine katmıştı.