Ederson boşta oyuncu bulamadı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde sahada beklenen performansı gösteremedi.Futbolcular maçın ardından soyunma odasındadüşüncesini paylaştı. İşte sarı-lacivertli takımda göze batan aksaklıklar:boşta oyuncu bulamadı, top ayağına geldiğinde tercihleri genellikle yanlış oldu. Beklenenin aksine isabetsiz toplar gönderen deneyimli kaleci, boşta hiç takım arkadaşını bulamadı ve zor toplar denedi.ve İsmail oyun kuramadı.Fenerbahçe geriden oyun kurmada zorluklar yaşadı. Genellikle uzun toplarla oynayan sarılacivertlilerde, bu topların çoğunda Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı başarılı oldu.kayboldu, forvet hattından beklediği desteği göremeyince istediği işleri gerçekleştiremedi.beklerindeki boşluk iyi değerlendirilemedi.Kazımcan tarafına baskı yapılmadı, Nene de beklentileri karşılayamadı.hamleleri geç geldi. En-Nesyri 63 dakika sahada kaldı, Fred 80'de oyuna dahil oldu. Geç yapılan değişikliklerle golü geç bulan Fenerbahçe'de futbolcular, "10 dakikamız daha olsaydı maçı kazanabilirdik" düşüncesini aralarında paylaştı.