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Giriş Tarihi: 14.6.2023

Edin Dzeko’ya dev teklif

Samet YÜKSEL
Edin Dzeko’ya dev teklif

Sarı-lacivertlilerin iki yıl için 12 milyon Euro’yu (yaklaşık 300 milyon TL) gözden çıkardığı belirtilen habere, İnter taraftarları da çoğunlukla ‘Artık gitmeli’ yorumları bıraktı

Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ile ilgilendiği haberleri İtalyan medyasında da geniş yer buldu. İnter ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan oyuncu, kontratının bir yıl daha uzatılmasını bekliyordu ancak Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye kaybedilen finalin ardından kapılar kapandı. Bu gelişme üzerine 37 yaşındaki Boşnak forvetin menajeri Alessandro Lucci, İstanbul'a davet edildi. Lucci'nin, sarı-lacivertlilerden 2 yıllık kontrat ve sezon başına 4 milyon Euro'nun yanı sıra imza parası istediği önceki gün İtalyan medyasında yer almıştı. La Gazzeta dello Sport, imza parası da dahil olmak üzere Edin Dzeko için Fenerbahçe'nin iki yıl için 12 milyon Euro'yu (yaklaşık 300 milyon TL) gözden çıkardığını yazdı. İnter'de de aynı parayı kazanan futbolcunun 37 yaşında olması nedeniyle Milano kulübünde kalması zor görünürken, mavi-siyahlı taraftarlar da bu haberler için çoğunlukla 'Artık gitmeli' yorumları yaptı.

YENİ BİR HEYECAN İSTİYORUM
Montella sosyal medya hesabından Adana Demirspor'a veda etti. En güzel hikâyelerin bile bir sonu olduğuna vurgu yapan İtalyan hoca, "Acı veren ama bilinçli bir karar. Duygu dolu iki sezon geçirdim. Yeni bir döngüye devam etmek için enerjiye ihtiyacım var. Ülkeyi kasıp kavuran deprem trajedisinde kendimi bir Türk vatandaşı ve Adanalı gibi hissettim. Bu duygusal açıdan enerjimi bitirdi. Beni kulüpte tutmaya çalışan herkese teşekkür ederim. Adana her zaman kalbimde olacak" dedi.

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Edin Dzeko’ya dev teklif
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