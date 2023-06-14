Edin Dzeko’ya dev teklif

Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ile ilgilendiği haberleri İtalyan medyasında da geniş yer buldu. İnter ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan oyuncu,Bu gelişme üzerine 37 yaşındaki Boşnak forvetinLucci'nin, sarı-lacivertlilerdenönceki gün İtalyan medyasında yer almıştı. La Gazzeta dello Sport, imza parası da dahil olmak üzere Edin Dzeko içinİnter'de de aynı parayı kazanan futbolcunun 37 yaşında olması nedeniyle Milano kulübünde kalması zor görünürken, mavi-siyahlı taraftarlar da bu haberler için çoğunlukla 'Artık gitmeli' yorumları yaptı.Montella sosyal medya hesabından Adana Demirspor'a veda etti. En güzel hikâyelerin bile bir sonu olduğuna vurgu yapan İtalyan hoca, "Acı veren ama bilinçli bir karar. Duygu dolu iki sezon geçirdim. Yeni bir döngüye devam etmek için enerjiye ihtiyacım var. Ülkeyi kasıp kavuran deprem trajedisinde kendimi bir Türk vatandaşı ve Adanalı gibi hissettim. Bu duygusal açıdan enerjimi bitirdi. Beni kulüpte tutmaya çalışan herkese teşekkür ederim. Adana her zaman kalbimde olacak" dedi.