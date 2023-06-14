Edin Dzeko’ya dev teklif

Sarı-lacivertlilerin iki yıl için 12 milyon Euro’yu (yaklaşık 300 milyon TL) gözden çıkardığı belirtilen habere, İnter taraftarları da çoğunlukla ‘Artık gitmeli’ yorumları bıraktı
Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ile ilgilendiği haberleri İtalyan medyasında da geniş yer buldu. İnter ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan oyuncu, kontratının biryıl daha uzatılmasını bekliyorduancak Şampiyonlar Ligi'ndeManchester City'ye kaybedilenfinalin ardından kapılar kapandı. Bu gelişme üzerine 37 yaşındaki Boşnak forvetin menajeriAlessandro Lucci, İstanbul'adavet edildi. Lucci'nin, sarı-lacivertlilerden 2 yıllık kontrat vesezon başına 4 milyonEuro'nun yanı sıra imzaparası istediği önceki gün İtalyan medyasında yer almıştı. La Gazzeta dello Sport, imza parası da dahil olmak üzere Edin Dzeko için Fenerbahçe'nin ikiyıl için 12 milyon Euro'yu (yaklaşık300 milyon TL) gözdençıkardığını yazdı. İnter'de de aynı parayı kazanan futbolcunun 37 yaşında olması nedeniyle Milano kulübünde kalması zor görünürken, mavi-siyahlı taraftarlar da bu haberler için çoğunlukla 'Artık gitmeli' yorumları yaptı.
YENİ BİR HEYECAN İSTİYORUM
Montella sosyal medya hesabından Adana Demirspor'a veda etti. En güzel hikâyelerin bile bir sonu olduğuna vurgu yapan İtalyan hoca, "Acı veren ama bilinçli bir karar. Duygu dolu iki sezon geçirdim. Yeni bir döngüye devam etmek için enerjiye ihtiyacım var. Ülkeyi kasıp kavuran deprem trajedisinde kendimi bir Türk vatandaşı ve Adanalı gibi hissettim. Bu duygusal açıdan enerjimi bitirdi. Beni kulüpte tutmaya çalışan herkese teşekkür ederim. Adana her zaman kalbimde olacak" dedi.