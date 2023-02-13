Efe’ye Jesus sürprizi

G.Antep'teki enkazdan çıkarılan ve tedavisi süren 7 yaşındaki UmutEfe Kalfa'yı ilk günden bu yana telefon iletişimiyle yalnız bırakmayan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş,küçük taraftara bir sürpriz yaptı. Görüntülü aradığı Efe'ye moral veren tecrübeli futbolcu, "İyileştikten sonrageleceksin ya Samandıra Tesisleri'ne...Şimdi sana tesisleri gezdireceğim, birde sürprizim var" diye konuştu.
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Ve genç taraftarı teknik direktör Jorge Jesus ile konuşturdu. Attila Szalai ile de sohbet eden Efe'ye, Macar oyuncu Türkçe seslenerek, "Geçmiş olsun, nasılsın? İnşallahİstanbul'da stadyumda görüşürüz.Kendine iyi bak" dedi.