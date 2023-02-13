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Giriş Tarihi: 14.2.2023

Efe’ye Jesus sürprizi

Efe’ye Jesus sürprizi
G.Antep'teki enkazdan çıkarılan ve tedavisi süren 7 yaşındaki Umut Efe Kalfa'yı ilk günden bu yana telefon iletişimiyle yalnız bırakmayan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, küçük taraftara bir sürpriz yaptı. Görüntülü aradığı Efe'ye moral veren tecrübeli futbolcu, "İyileştikten sonra geleceksin ya Samandıra Tesisleri'ne... Şimdi sana tesisleri gezdireceğim, bir de sürprizim var" diye konuştu.

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Ve genç taraftarı teknik direktör Jorge Jesus ile konuşturdu. Attila Szalai ile de sohbet eden Efe'ye, Macar oyuncu Türkçe seslenerek, "Geçmiş olsun, nasılsın? İnşallah İstanbul'da stadyumda görüşürüz. Kendine iyi bak" dedi.

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Efe’ye Jesus sürprizi
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