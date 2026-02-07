Elde var Cherif!

Fenerbahçe ara transfer döneminde elindeki iki forveti de yolladı. En-Nesyri ve Jhon Duran'ı gönderen sarı-lacivertliler, kadrosuna 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i kattı. Böylece Kanarya'nın elinde, esas mevkii santrfor olan sadece Cherif kaldı. Yabancı kontenjanı dolu olan Kanarya, son ana kadar Fred'i göndermek için çaba gösterse de başaramadı. Bu sebeple girişimde bulunulan forvetlerle anlaşma sağlansa da iş imzaya dökülemedi. Taraftarlar da sosyal medyada özellikle futbol direktörü Devin Özek'i hedef alarak tepki mesajları yağdırdı. Futbolseverler, üç kulvarda yarışan takımın tek bir santrforla sezonu tamamlamasının büyük sıkıntı yaratacağı görüşünde birleşti.

GELENLER

M.Guendouzi 28 milyon Euro

A.Musaba 5 milyon Euro

S.Cherif 4 milyon Euro (kiralık)

N.Kante Bedelsiz

Mert Günok Bedelsiz

GİDENLER

Y.En-Nesyri 15 milyon Euro

S.Szymanski 9.5 milyon Euro

D.Livakovic 300 bin Euro (kiralık)

Cenk Tosun Bedelsiz

E.Çetin Bedelsiz

Burak Kapacak Bedelsiz

Emir Ortakaya Bedelsiz

İ.Can Kahveci Kiralık

R.Becao Kiralık

İ.Can Eğribayat Kiralık

Bartuğ Elmaz Kiralık