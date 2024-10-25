Elimizden kaçırdık

5 puana ulaşan Fenerbahçe 7 Kasım'da Hollanda'da AZ Alkmaar'la oynayacakFenerbahçe'nin 20 milyon Euro bonservis ödediği En-Nesyri, sessizliğini ManU karşısında bozdu. Faslı yıldız, ilk yarıda takıldığı Onana'yı 49'da kafa golüyle avlayıp skoru 1-1'e getirdi. Kadıköy'de ilk kez fileleri bulan En-Nesyri, tek golünü İzmir deplasmanında Göztepe'ye atmıştı.Fenerbahçe ile Manchester United arasında galibiyet sayısındaFenerbahçe ilk yarıda gole çok yaklaştı ancak ManU kalecisi Onana'yı geçemedi. 23'te kaleciden seken top Tadic'in önünde kaldı. F.Bahçeli oyuncunun ayak ucuyla dokunuşunda savunma araya girerken Onana topu kontrol etti. 37'de Szymanski ceza sahasına ortaladı. En Nesyri'nin kafa vuruşunu Kamerunlu kaleci yine kurtardı. Tadic'in çizgiden çevirdiği topta En Nesyri yine kafa vuruşunu yaptı, Onana geçit vermedi.sezonun başında Fenerbahçe'den 5 milyon Euro bonservisle M.United'e giden Altay Bayındır dün rakip olarak Kadıköy'deydi. Karşılaşma öncesi tek başına sahaya çıkıp tribünleri selamladı. Üçlü çektirip duygulandı. Sarılacivert formalı bir küçük taraftarın Altay'a sarılması objektiflere böyle yansıdı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco da Altay'a çiçek verdi.Fenerbahçe ve Manchester Unitedlı futbolcular maça Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanların anısına siyah bantla çıktı.