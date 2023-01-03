Elveda kral!

Hayatını kaybeden Brezilyalı futbol efsanesi Pele için dün Santos'ta cenaze töreni gerçekleştirildi. Vila Belmiro Stadyumu'ndaki törene, 82 yaşında vefat eden yıldızı son kez görebilmek için sevenleri akın etti.Hayranları, sabahın erken saatlerinden itibaren Kral lakaplı efsaneye saygılarını sunmak üzere uzun kuyruklar oluşturdu. Pele'nin naaşı, ziyaret için 24 saat stadyumda kalacak ve bugün 32 katlı Memorial Necropole Ecumenica mezarlığına defnedilecek.PELE'NİN cenaze töreni için Brezilya'da olan FIFA Başkanı Gianni İnfantino, çok duygulandığını söyledi. İsviçreli spor adamı, efsane futbolcunun hep hatırlanması gerektiğini vurgulayarak,dedi.