Elveda kral!

Brezilyalı futbol efsanesi Pele için dün Santos’ta cenaze töreni düzenlendi. Sevenleri, naaşının bulunduğu stadyuma akın etti
Hayatını kaybeden Brezilyalı futbol efsanesi Pele için dün Santos'ta cenaze töreni gerçekleştirildi. Vila Belmiro Stadyumu'ndaki törene, 82 yaşında vefat eden yıldızı son kez görebilmek için sevenleri akın etti. Pele'ninnaaşı, yüzü açık şekildeKatolik inançlarına göresergilendi. Hayranları, sabahın erken saatlerinden itibaren Kral lakaplı efsaneye saygılarını sunmak üzere uzun kuyruklar oluşturdu. Pele'nin naaşı, ziyaret için 24 saat stadyumda kalacak ve bugün 32 katlı Memorial Necropole Ecumenica mezarlığına defnedilecek.
HER ÜLKEYE 'PELE STADI'
PELE'NİN cenaze töreni için Brezilya'da olan FIFA Başkanı Gianni İnfantino, çok duygulandığını söyledi. İsviçreli spor adamı, efsane futbolcunun hep hatırlanması gerektiğini vurgulayarak, "Tüm dünya ülkelerinden,bir stadyumlarına Pele'nin adının verilmesiniisteyeceğiz. Böylece çocuklar onunne kadar önemli olduğunu bilsin" dedi.