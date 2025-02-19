Emre Belözoğlu’ndan Kasımpaşa maçı öncesi yabancı hakem açıklaması!





"İYİ OYUN VAR AMA SKORA YANSIMIYOR"

Son 4 maçta kaybedilen puanlara değinen Emre Belözoğlu, takımın daha fazla puanı hak ettiğini belirtti. Belözoğlu, "Son 4 maçta en az 4 puan daha almalıyız diye düşünüyorum. Aslında hakkımız 6, hatta 9 puandı. Ancak fırsatları değerlendiremedik. Özellikle Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında çok net pozisyonlar kaçırdık. Oyunumuzdan memnunum ama bunu skora yansıtmalıyız" ifadelerini kullandı.

44 yaşındaki teknik adam, Kasımpaşa maçıyla ilgili de rakibin bireysel kalitesine dikkat çekerek, "Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Her maça kazanmak üzere planlar yapacağımızı söylemiştim. Bu maç da onlardan bir tanesi. Kasımpaşa bireysel kalitesi yüksek bir takım. Defansif anlamda da iyi hazırlanmamız gereken bir maç var. Ofansif anlamda da bence kırılmalar yaşayabilecek bir takım gibi görünüyor. Ama ne olursa olsun her maçın bu ligde zorluğu var. Onlar da son hafta Fenerbahçe'ye kaybettiler. Kasımpaşa maçını burada kazanıp, arkadaki dörtlü bloktan uzaklaşmak adına ön bir viraj olarak görüyoruz. Seyircimizin desteğini, camiamızın desteğini bekliyoruz. Onlar olmadan başaramayacağımızı birçok kez dile getirdim. Ama özellikle cumartesi günü öğlen saatinde eşlerini, sevdiklerini, ailelerini, çoluklarını, çocuklarını alıp bize destek olmaya onları bekliyorum" cümlelerine yer verdi.