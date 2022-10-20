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Giriş Tarihi: 21.10.2022

‘En güzel başlangıcım’

‘En güzel başlangıcım’
F.Bahçe'de attığı 10 golle krallığa koşan Enner Valencia, kulüp televizyonuna konuştu. İşte öne çıkanlar: "Kariyerimin en iyi sezon başlangıcını yaşadım. Takıma katkı vermek güzel. Gol kralı olursam da güzel olur. Maçların çoğunu rakip sahada oynuyoruz. Bu sistem önde oynayan oyuncular için çok etkili. Rekabet herkesin performansını yukarı çekiyor. Şampiyonluğu konuşmak için erken ama bunun için savaşıyoruz. Başakşehir'le harika bir maç oynayacağız. Evimizdeki maçlarda çok güçlüyüz."

HER ŞEY KONTROL ALTINDA!
Fenerbahçe sosyal medya hesabından bu kareyi paylaşıp 'Başlığı sen at' dedi. Kısa sürede 3 bine yakın yorum gelirken taraftarlar Jesus'un hücum futboluna vurgu yaptı: "Önde basın. Sahada basmadık yer bırakmayın."

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