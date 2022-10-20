‘En güzel başlangıcım’

F.Bahçe'de attığı 10 golle krallığa koşan Enner Valencia, kulüp televizyonuna konuştu. İşte öne çıkanlar: "Kariyerimin eniyi sezon başlangıcını yaşadım.Takıma katkı vermekgüzel. Gol kralı olursam dagüzel olur. Maçların çoğunu rakip sahada oynuyoruz. Bu sistem önde oynayan oyuncular için çok etkili. Rekabet herkesin performansınıyukarı çekiyor. Şampiyonluğu konuşmak için erken ama bunun için savaşıyoruz. Başakşehir'le harika bir maç oynayacağız. Evimizdeki maçlarda çok güçlüyüz."
HER ŞEY KONTROL ALTINDA!
Fenerbahçe sosyal medya hesabından bu kareyi paylaşıp 'Başlığı sen at' dedi. Kısa sürede 3 bine yakın yorum gelirken taraftarlar Jesus'un hücum futboluna vurgu yaptı: "Öndebasın. Sahada basmadıkyer bırakmayın."