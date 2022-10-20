‘En güzel başlangıcım’

F.Bahçe'de attığı 10 golle krallığa koşan Enner Valencia, kulüp televizyonuna konuştu. İşte öne çıkanlar:Maçların çoğunu rakip sahada oynuyoruz. Bu sistem önde oynayan oyuncular için çok etkili.Şampiyonluğu konuşmak için erken ama bunun için savaşıyoruz. Başakşehir'le harika bir maç oynayacağız. Evimizdeki maçlarda çok güçlüyüz."Fenerbahçe sosyal medya hesabından bu kareyi paylaşıp 'Başlığı sen at' dedi. Kısa sürede 3 bine yakın yorum gelirken taraftarlar Jesus'un hücum futboluna vurgu yaptı: