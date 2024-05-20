En iyi takım kim herkese gösterdik

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, oyuncularına ve taraftarlarına teşekkür etti. 62 yaşındaki çalıştırıcı gelecek hafta tüm taraftarı maça davet edip "Şampiyonluk maçına gelin" derken şöyle devam etti: "Bütün planlarımızı uyguladık. Sahada oyuncularım verdiğim görevleri 10 kişi kalmalarına rağmen harfi harfine yerine getirdi.Soyunma odasında, arkadaşınız için oynayacaksınız. Biz buraya kazanmaya geldik dedim. Çok karakterli oyunculardan kurulu bir takımız. İkinci yarıda gayet akıllı oynadık.Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımının kim olduğunu gösterdik. Tarih yazıldı burada. Haftaya tüm taraftarlarımızı şampiyonluk maçına bekliyorum.İsmail Kartal bir kez daha G.Saray'a duvar ördü! 62 yaşındaki teknik adam, F.Bahçe'nin başında G.Saray'a rakip olduğu 4 lig maçında da gol attırmadı.