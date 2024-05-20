En iyi takım kim herkese gösterdik

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, oyuncularına ve taraftarlarına teşekkür etti. 62 yaşındaki çalıştırıcı gelecek hafta tüm taraftarı maça davet edip "Şampiyonluk maçına gelin" derken şöyle devam etti: "Bütün planlarımızı uyguladık. Sahada oyuncularım verdiğim görevleri 10 kişi kalmalarına rağmen harfi harfine yerine getirdi. 10 kişiyle bile mahkum oynamadık.
Soyunma odasında, arkadaşınız için oynayacaksınız. Biz buraya kazanmaya geldik dedim. Çok karakterli oyunculardan kurulu bir takımız. İkinci yarıda gayet akıllı oynadık. Rakibin şutu bile yok.
Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımının kim olduğunu gösterdik. Tarih yazıldı burada. Haftaya tüm taraftarlarımızı şampiyonluk maçına bekliyorum. İçeriden ve dışarıdan yıkmaya çalıştılar. Şampiyonluk yarışı sürerken hoca getirmeler… Bunlar çok yanlış."
KARTAL DUVAR ÖRDÜ
İsmail Kartal bir kez daha G.Saray'a duvar ördü! 62 yaşındaki teknik adam, F.Bahçe'nin başında G.Saray'a rakip olduğu 4 lig maçında da gol attırmadı. Kartal'ın öğrencileri, bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.