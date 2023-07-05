Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri En iyi teklif Kanarya’dan
Giriş Tarihi: 5.7.2023

En iyi teklif Kanarya’dan

En iyi teklif Kanarya’dan

Crystal Palace, Al Nassr ve Lazio’nun peşinde olduğu Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Zaha’ya, Arabistan dışında en iyi teklif F.Bahçe’den geldi

Şampiyonluk hasretini dindirmeye kararlı olan Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyor. Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, kanat takviyesini ilk sırada tutarken, uzun süredir gündemde olan Wilfried Zaha'da çok rakip var. Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli yıldızı, İngiliz kulübünün yanı sıra Lazio ve Al Nassr da istiyor. İşte taraftarın durumunu en çok merak ettiği isim olan 30 yaşındaki oyuncuya sunulan teklifler:

MADDEDE ZAHA TRANSFERİ
FENERBAHÇE: milyon Euro maaş + milyon Euro imza parası önerildi. Şu ana kadar Avrupa ekiplerinden masaya konulan en iyi teklif sarı-lacivertlilerden geldi. Ancak Zaha'nın talebi, 5 milyon Euro maaş + 5 milyon Euro imza parası.
AL-NASSR: 15 milyon Euro maaş + 5 milyon Euro imza parası... Arabistan'da oynamaya sıcak bakmayan tecrübeli futbolcu, bu teklifi kullanarak transferde elini güçlendirmeye çalışıyor.
CRYSTAL PALACE: 4 milyon Euro net maaş, imza parası yok. Zaha, Crystal Palace'ta devam etmek istemiyor.
LAZIO: 3 milyon Euro + 3 milyon Euro imza parası... Başarılı futbolcu, bu teklifi çok düşük bulsa da Lazio'nun direkt Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak olması Zaha'yı düşündürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fransa Marsilya'da 27 yaşındaki bir genç polisin plastik mermisiyle hayatını kaybetti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Macaristan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile birlikte hareket edecek
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Kemal Bey'in partisi mi burası?
Emmanuel Macron'dan "sosyal medya" açıklaması: İş çığrından çıktığında...
İmamoğlu resmen harekete geçti! Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek hamle
CHP toz duman! Baba oğul kavgası büyüyor
Kılıçdaroğlu sana acır mı?
‘Bu tipinle kimse seni izlemez’ diye benimle alay ettiler
Mescid-i Aksa'da İsrail polisine ders veren genç SABAH'a konuştu: Sizden korkmuyorum dedim
ARKADAŞINA GÖNDER
En iyi teklif Kanarya’dan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA