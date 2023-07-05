En iyi teklif Kanarya’dan

Şampiyonluk hasretini dindirmeye kararlı olan Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyor.Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli yıldızı, İngiliz kulübünün yanı sıra Lazio ve Al Nassr da istiyor.FENERBAHÇE: milyon Euro maaş + milyon Euro imza parası önerildi. Şu ana kadar Avrupa ekiplerinden masaya konulan en iyi teklif sarı-lacivertlilerden geldi. Ancak Zaha'nın talebi, 5 milyon Euro maaş + 5 milyon Euro imza parası.AL-NASSR: 15 milyon Euro maaş + 5 milyon Euro imza parası... Arabistan'da oynamaya sıcak bakmayan tecrübeli futbolcu, bu teklifi kullanarak transferde elini güçlendirmeye çalışıyor.CRYSTAL PALACE: 4 milyon Euro net maaş, imza parası yok. Zaha, Crystal Palace'ta devam etmek istemiyor.LAZIO: 3 milyon Euro + 3 milyon Euro imza parası... Başarılı futbolcu, bu teklifi çok düşük bulsa da Lazio'nun direkt Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak olması Zaha'yı düşündürüyor.