En iyilerimizi satmayız!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho dün basının sorularını yanıtladı.Portekizli hocanın açıklamaları cevap niteliğindeydi:Bu konuda kendisi gerekli şekilde mesajını verdi."Yeni sezon öncesi çalışmalarına takımın yarısıyla başlayabildiklerini belirten tecrübeli hoca,Tabii ki kolay değil şu anda içinde bulunduğumuz şartlar. Pek çok oyuncumuz milli takımlarındaydı. İki hafta içinde Şampiyonlar Ligi ön eleme turları başlayacak. Kariyerimde her çalıştığım kulüp benim için meydan okumaydı. Sorumluluklarımı biliyorum.diye konuştu.Yarım kadro ile çalıştıklarını ve bunun sebebinin de Türk Milli Takımı'nın çok iyi iş çıkarması olduğunun altını çizen Mourinho takımın genel durumu hakkında şunları söyledi:Transfer pazarı hareketli ve pek çok takım 23 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamayacak.