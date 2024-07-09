En iyilerimizi satmayız!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho dün basının sorularını yanıtladı. Tüm taraftarlar kadar futbol kamuoyu da geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansını EURO 2024'te de sürdüren Ferdi Kadıoğlu'nun satılıp satılmayacağını merak ederken
Portekizli hocanın açıklamaları cevap niteliğindeydi: "Başkanımız kulübün gelişmesini istiyor. Geriye gitmesini istemiyor. Bunun için yapılması gereken en iyi şey oyuncuları satmamak ve elimizde tutmak.
Bu konuda kendisi gerekli şekilde mesajını verdi."
MEYDAN OKUMAYI SEVİYORUM SORUMLULUĞUMU BİLİYORUM
Yeni sezon öncesi çalışmalarına takımın yarısıyla başlayabildiklerini belirten tecrübeli hoca, "Kendimi mutlu ve hiç olmadığım kadar motive hissediyorum.
Tabii ki kolay değil şu anda içinde bulunduğumuz şartlar. Pek çok oyuncumuz milli takımlarındaydı. İki hafta içinde Şampiyonlar Ligi ön eleme turları başlayacak. Kariyerimde her çalıştığım kulüp benim için meydan okumaydı. Sorumluluklarımı biliyorum. Milyonlarca Fenerbahçeli taraftara uzun süredir bekledikleri mutlulukları vermek istiyorum"
diye konuştu.
TÜRK MİLLİ TAKIMI İYİ BİR İŞ ÇIKARDIĞI İÇİN BU DURUMDAYIZ
Yarım kadro ile çalıştıklarını ve bunun sebebinin de Türk Milli Takımı'nın çok iyi iş çıkarması olduğunun altını çizen Mourinho takımın genel durumu hakkında şunları söyledi: "Türk Milli Takımı'ndaki oyuncularımız tatillerine henüz başladılar. Türk Milli Takımı iyi bir iş çıkardığı için bu durumdayız. Benim için bu anlamda hayal kırıklığı ama tabii ki yapacak bir şey yok.
Transfer pazarı hareketli ve pek çok takım 23 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamayacak. Lugano ile ilk maçımızda en iyi durumumuzda olmayacağız. Ama bildiğim bir şey var ki ikinci maçta evimizde taraftarlarımız o maçı kazanmamız için bize yardımcı olacaktır."