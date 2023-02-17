En kıymetli konuk

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Giriş Tarihi: 17.2.2023

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Kahramanmaraş’ta enkaz altından çıkarılan Mehmet Akif Ağaç, dün Can Bartu Tesisleri’nde ağırlandı

F.Bahçe'nin önceki gün Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde ağırladığı depremzede taraftar Mehmet Akif Ağaç'ın, dün de en büyük hayallerinden biri gerçek oldu. Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan 15 yaşındaki sarı-lacivertli taraftar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde konuk edildi. Tesisleri gezen Mehmet Akif, oyuncular ve teknik heyet ile de bir araya geldi. Hepsiyle hatıra fotoğrafı çektiren minik futbolsever, teknik direktör Jorge Jesus ile de buluştu ve Portekizli hocayla bir süre sohbet etti.

CRESPO 1.5 MİLYON EURO İSTİYOR!
SÖZLEŞMESİ 2024'te bitecek Miguel Crespo ile F.Bahçe yönetimi kontrat uzatmak için görüşmelere başladı. Portekizli oyuncu, 500 bin Euro olan maaşına zam istedi. Sarılacivertli yöneticilerin ilk teklifi yıllık 1 milyon Euro oldu. 26 yaşındaki orta sahanın, 1.5 milyon Euro seviyesinde bir ücret beklentisi bulunuyor. Yeni mukavelede orta yolun bulunması ve Crespo ile 3 yıllık sözleşme yapılması bekleniyor.

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