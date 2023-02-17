En kıymetli konuk

F.Bahçe'nin önceki gün Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde ağırladığı depremzede taraftar Mehmet Akif Ağaç'ın, dün de en büyük hayallerinden biri gerçek oldu. Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkazdan kurtarılan 15 yaşındaki sarı-lacivertli taraftar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde konuk edildi.Hepsiyle hatıra fotoğrafı çektiren minik futbolsever, teknik direktörSÖZLEŞMESİ 2024'te bitecek Miguel Crespo ile F.Bahçe yönetimi kontrat uzatmak için görüşmelere başladı. Portekizli oyuncu, 500 bin Euro olan maaşına zam istedi. Sarılacivertli yöneticilerin ilk teklifi yıllık 1 milyon Euro oldu. 26 yaşındaki orta sahanın, 1.5 milyon Euro seviyesinde bir ücret beklentisi bulunuyor. Yeni mukavelede orta yolun bulunması ve Crespo ile 3 yıllık sözleşme yapılması bekleniyor.